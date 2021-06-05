紓困4.0農漁民生活補貼 符合資格者直接入帳

因應疫情，行政院宣布紓困4.0方案，發放農漁民生活補貼，其中，農民補貼為每人1萬元，漁民補貼則分為3萬元、1萬元兩種，符合資格者無須臨櫃申請，6月4日起陸續發放，直接入帳。

台中市政府農業局表示，中央紓困4.0方案中，農委會發放農漁民生活補貼，其中農民生活補貼為每人1萬元，已透過農民福利系統資料庫自動篩選出合格人員名單，並自6月4日起由農業金庫銀行陸續匯款到農民本人帳戶，而系統中若未留有金融帳戶資料者，當事人則需以LINE、傳真或郵寄方式，將金融帳戶影本寄至農會辦理匯款。

農業局指出，這次農委會紓困發放對象，包括農民健康保險或農民職業災害保險被保險人（基準日為今年4月30日在保中）、去年曾經申請有案者（參加中央農糧政策農民、青年農民及實際耕作者）、去年5月至今年4月30日止由農委會輔導參加農糧政策有案的農民及青年農民。另，農委會設有排富原則，如個人綜合所得達新台幣50萬元者及重複領取其他機關所定性質相同補貼、補助或津貼不予發放。

此外，針對此次中央發放的漁民生活補貼，農業局表示，漁民若於今年4月30日前在於漁會投保勞保、為漁會甲類會員及加保中、投保薪資每月2萬4000元以下、2019年所得未達40萬8000元者，每人補貼3萬元；若今年4月30日加入且申請時仍為漁會甲類會員、及2019年所得未達50萬元者，每人補貼1萬元。

農業局表示，此次農委會將比照去年方式，由漁會更新2019年報送甲類會員名冊送漁業署審定，漁民不須另外再提出申請，待審查後撥入漁民帳戶；若去年未申請或新入會者，漁民可向所轄漁會電話洽詢，並可以回郵信封郵寄、電郵、或傳真辦理，申請期限自6月7日至6月21日止。