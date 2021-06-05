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大立光5月營收33.59億元 月減1%、為八年同期低點

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
大立光執行長林恩平。本報系資料庫
大立光執行長林恩平。本報系資料庫

大立光（3008）今（5）日公布5月營收33.59億元，月減1%，為八年同期低點，大立光表示，6月拉貨動能與5月相當。

大立光5月營收年減13%，累計今年前五月營收185.72億元，年減15%。

大立光4日股價收3,040元，下滑25元，外資法人反手買超。累計5月以來，外資及投信多站在買方，自營商站在賣方。

依大立光4月、5月營收趨勢，加上對6月的營運展望，外界預期，大立光第2季營收可能剛好飛越百億大關。

大立光本季營收表現相對疲弱，大立光執行長林恩平日前表示，因天災因素，AP (應用處理器）及Sensor（感測器）出現短缺，部分客戶高畫素的感測器甚至直接停產，重新投產仍要一季，導致客戶新產品因此遞延一季；他強調，這部分的影響並非全面性，只限某些客戶。

外界解讀，三星上一季位於美國德州廠遭遇冰風暴襲擊，三星又是全球第二大感測器供應商，林恩平口中的「某些客戶」，可能意指三星旗艦新機Note系列。

依據大立光5月出貨結構，其中，千萬畫素以上鏡頭占比50%-60%；2,000萬畫素以上鏡頭站20%-30%。

大立光 營收 感測器

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