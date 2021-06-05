減租金、借方艙、辦WFH趣味貼文大賽 貿協拚防疫優等生

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

經濟部驚傳又一人確診，部次長因此要居家隔離，經濟部與轄下國營事業、單位確診人數已近10人，其中外貿協會也有1人確診。不過，在網友匿名企業防疫評比中，貿協獲得「零負評」，貿協董事長黃志芳表示，貿協去年就做好全面WFH（居家上班）準備，更體察居家辦公同仁苦悶，舉辦「趣味實況貼文大賽」，營造溫暖抗疫氛圍。

黃志芳指出，貿協去年上半年實施過分組上班後，期間一直在改善軟硬體問題，更演練過全體WFH；今年5月18日起再度實施分組上班，並於同月21日實施幾乎全員WFH，除了展館留守及各區域收發人員，以及因業務因素不能在家的少數員工之外，超過九成員工都已不在辦公室上班。為了讓WFH更順利，貿協為同仁採購筆電、需要專業設備的同仁則可以把設備搬回家。同時，貿協還為駐外同仁爭取「清冠一號」，配發到駐外單位。

照顧員工之外，黃志芳說，由於三級警戒，貿協旗下各展館包括世貿一館、南港展覽館、台北國際會議中心都不能開放，重創外包餐廳，貿協皆給予租金減免，甚至給予其他協助。而貿協本身也因活動再次停辦，受到衝擊，黃志芳評估，今年受到的影響會比去年還大。

另外，近期由於病床不足，外界開始討論「方艙」的可能性，許多國家徵用大型展覽館作為照護場地，黃志芳表示，目前還沒有任何單位來洽談此事，但貿協已經找來各展館單位開會討論可能的硬體需求，他說，若有需要，貿協「義不容辭配合國家政策」，對於動線、施工、水電等行政支援，相信可以提供最有效率的協助。

開始WFH後，黃志芳說，少了辦公室雜事、同仁易於安排時間，會議反而比在辦公室多，相對能解決更多業務問題；不過他也很關切同仁WFH到心酸血淚，尤其部分同仁有年幼小孩要照顧，還要準備三餐，壓力比正常上班更大，因此貿協舉辦了「居家實況貼文大賽」，邀請同仁把居家防疫的爆笑、無奈場景貼出，獲得讚數最多的就能得到獎金；也舉辦「美食短片大賽」，鼓勵同仁斜槓成為美食影片創作者，希望營造溫暖抗疫環境。

黃志芳 經濟部

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