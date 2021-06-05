外匯存底 攀三個月高點
中央銀行昨（4）日公布，5月底外匯存底為5,429.78億美元，創三個月新高，較4月底增加18.68億美元。央行外匯局局長蔡烱民指出，5月外匯存底變動主要因素有二，包括外匯存底投資運用收益，以及主要貨幣對美元的匯率變動。
受到台股下跌、美元轉強影響，新台幣匯率昨日升貶互見，終場貶值1.7分，以27.721元作收，總成交量為12.465億美元。新台幣昨日盤中最高價27.668元，最多升值3.6分。
美國將公布非農就業數據，市場觀望氣氛濃厚，新台幣匯率維持區間波動格局；估計短期內，新台幣匯率將維持27.6~27.8元震盪。
外資昨日大賣台股逾百億元，但匯銀主管說，匯市暫時未見外資大舉撤出跡象，在匯市的操作為買賣兼而有之。
觀察海外無本金交割遠期外匯（NDF）市場，1個月期目標價由27.59元，下修至27.62元，顯示海外法人預估，新台幣匯率短期內有回檔修正壓力。
央行昨日公布外5月外匯存底小增，其中一項因素為主要貨幣匯率變動。央行提供資料顯示，5月美元指數貶值1.59%，主要貨幣對美元多數升值；其中，歐元升值1.72%，人民幣升值1.74%，英鎊升值2.82%，澳幣升值0.23%。
央行指出，根據目前各國公布的最新統計，台灣外匯存底餘額僅次於中國大陸、日本、瑞士、印度，維持世界第五大。央行提供資料顯示，中國大陸4月外匯存底為3兆1,982億美元，月增282億美元，高居世界第一。日本4月外匯存底為1兆2,952億美元，月增74億美元，排名全球第二。
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