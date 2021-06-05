外資兩個月匯入2,300億

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

儘管5月本土疫情擴散、台股指數激烈震盪上演「大逃殺」，最終單月指數下跌將近500點，但據金管會昨（4）日公布最新外資淨匯出入資料，4、5月連續二個月合計淨匯入新台幣高達2,300億元，呈現無論漲與跌，外資都看好台股大舉匯入的樂觀態度。

其中，5月外資加陸資淨匯入合計達到32.47億美元，以新台幣兌美元昨天收盤收27.721元計算，換算新台幣約900億元左右，創11年來同期最大淨匯入量。

中央銀行外匯局局長蔡烱民指出，「外資前幾天都是買超、外資最近在台股大部分都是買超，不過規模不算很大，有時候是一、二百億元，或今天賣超、昨天買超，整體來看，外資有在調整部位，但方向不像過去動輒賣好幾百億、買好幾百億，目前沒有看到這樣的情況」。外界解讀，蔡烱民言下之意為，外資昨日雖拋售股票，但暫時未見大舉匯出。

外資 新台幣 台股指數

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