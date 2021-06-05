官方公布GDP目標5.46％ 令人意外
主計總處昨（4）日發布最新今年全年經濟成長率預測值為5.46%，較今年2月預測4.64％上修0.82個百分點，並創2011年以來最高成長率。
針對疫情升溫，為何經濟成長率的估值卻很樂觀？主計總處坦言，5月中旬爆發新一波本土疫情，染疫人數更甚於去年，這次是假設疫情於第3季可有效控制，且不影響以出口為主的製造業生產活動，亦即疫情僅衝擊內需行業情況下，所做預測。
主計總處綜合統計處長蔡鈺泰指出，預測今年經濟成長率達5.46%，主要是因為全球經濟成長動能增強，有助於推升台灣出口動能；台灣製造業受惠於全球景氣復甦，包括5G、遠距等新興科技應用需求延續、國內產能擴增，出口有望強力擴張，預測全年商品出口達4,156億美元，年增20.4%，創下2011年以來新高紀錄。
其次，民間投資動能更驅熱絡，主要半導體領導廠商持續擴大投資步伐，先前台積電法說會已將資本支出自250億至280億美元，上修至300億美元；加上台商回流國內設廠及增購設備，電信業也加快5G布建速度，因此預測2021年民間投資實質成長9.10%，大幅上修了5.19個百分點。
至於民間消費，蔡鈺泰坦言，疫情升溫將衝擊第2、3季民間消費。
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