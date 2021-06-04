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一個數字之差 金融評議中心專線電話遭打爆
一個數字之差，金融評議中心專線電話被打爆！金融評議中心董事長林志潔今（4）日晚間在臉書上發出「求助函」，因為金融評議中心的專線號碼是19「9」8，跟行政院紓困專線19「8」8，僅一個數字之差，大量紓困電話湧進金融評議中心專線，導致金融評議中心僅有的五位諮詢同仁接電話接到手軟。
林志潔也說，因為金融中心電話被誤打爆，造成金融消費者諮詢電話打不進來，負責的五位諮詢同仁已經接電話接到完全沒有聲音了。
林志潔特別在強調，行政院紓困電話是1988！！千萬別打錯，也希望大家分享貼文，希望民眾別再打到金融評議中心。因為金融評議中心是負責調解民眾買金融商品，造成的消費糾紛爭議，而不是負責紓困的專線。
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