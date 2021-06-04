防生產中斷！勞動部加強防疫 將訪視移工較多的企業

京元電（2449）爆發大規模移工群聚染疫，為加強雇主落實移工防疫，勞動部將對引進較多數量移工的企業加強訪視，以確實督導雇主落實移工防疫措施。

根據勞動部統計，目前有台灣移工有71.3萬人，其中產業移工達46.8萬人，主要分布在3K（危險、辛苦、骯髒）產業或3K製程製造業、以及政府重大公共工程等。

因京元電爆發大規模移工群聚染疫，避免因移工群聚感染，致製造業生產中斷，勞動部今（4）日研議採行強化防疫措施，包括加強宣導、對有較多數量移工的企業加強訪視，以確實督促雇主與仲介業者落實防疫措施。

勞動部已訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」，據了解，目前勞動部已針對移工51人以上工作場所進行專案勞檢，目的是要確保雇主依據上述指引落實防疫。在京元電爆發大規模移工群聚染疫，勞動部將訪視大規模引進外勞企業。

針對京元電爆發移工群聚感染，勞動部表示，依指揮官指示會議決議勞動部應處作為計五大重點。一是協助苗栗縣政府衛生局疫調通譯，並協助疫調表翻譯移工母語。二、督管雇主京元及仲介盛華自即日起暫時管制宿舍移工不得任意外出，並管制暫停休假，移工生活需求協調雇主及仲介處理。

三、勞動部配合指揮中心積極協助雇主及仲介疏導同一宿舍分流1/2到1/3移工人數，減少群聚效應。四、清查近期京元電子轉出移工到其他雇主清冊並加強後續追蹤篩檢。五、配合指揮中心派員立即前往苗栗縣京元電子協調移工宿舍減量及禁管措施。