主計總處：若沒有疫情 今年經濟成長率接近6%

行政院主計總處主計長朱澤民今（4）日表示，本土疫情衝擊民間消費，但政府祭出紓困4.0，兩者綜合，預估這波本土疫情影響今年經濟成長率0.48個百分點。

主計總處預測今年全年經濟成長率為5.46%。朱澤民說，如果沒有疫情，今年台灣經濟成長率是接近6%，但疫情影響民間消費，加上紓困效益後，經濟成長率約減少0.48個百分點，因此才變成5.46%。

主計總處目前假設疫情衝擊只侷限在民間消費，並且在第3季獲得控制的情況下，預測將影響今年經濟成長率0.48個百分點。

政府最近祭出紓困4.0，朱澤民說，政府紓困分有對企業及個人，要考量其紓困會用在那一個途徑，這需要有詳細資訊，像企業紓困還要符合一定條件才能申請。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，以政府紓困預算中約1000億元，對個人及家庭消費刺激效果，陸續發出去，因疫情嚴峻，尚不會那麼快帶動消費，預計要到第3季末、第4季才會看得到，估計紓困可增加今年經濟成長率0.39個百分點。綜合疫情及紓困等因素，將影響今年經濟成長率0.48個百分點。

受疫情衝擊，主計總處昨日也下修今年民間消費實質成長為2.75%，較2月預測值下修0.99個百分點。

蔡鈺泰進一步指出，主計總處大幅下修今年第2季、第3季民間消費分別達3.1個百分點及1.64個百分點，若疫情在政府管制、國人自律與疫苗陸續施打之下，第3季獲得有效控制，消費動能將會慢慢恢復。