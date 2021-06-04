疫情當頭 主計總處上修今年經濟成長率到5.46%

主計總處今天公布最新經濟成長率(GDP)，盡管疫情蔓延，但主計總處表示，在假設疫情於第三季後期可控制，且不影響製造業出口狀況下，今年全年經濟成長較二月4.64%大幅上修0.82個百分點，全年達到5.46%，創十年來新高。今年第一季經濟成長率也因為出口較預期更暢旺，再上修為8.92%，創99年第四季以來新高。

原本外界預期在疫情升溫下，今年經濟成長率難以保五，但主計總長朱澤民表示，如果沒有這波疫情，原本今年經濟成長率可接近6%、5.9%以上，但疫情影響民間消費，加上紓困效益後，經濟成長率約減少0.48個百分點，因此才變成5.46%。

至於若疫情衝擊製造業生產線的最壞情境下，對全年GDP影響？主計總處表示，疫情變化迅速，目前暫無評估此一情況。官員表示，每季都會針對新的變化調整預測，會按進度公布最新預測。

主計總處四月底公布今年第一季GDP成長概估8.16%，創下近10年半以來新高，較二月預測大幅上修1.96個百分點。事隔一個月，新冠肺炎疫情蔓延，出現新變數，但主計總處再度將第一季GDP從8.16%上修0.76個百分點為8.92%。

主計總處表示，原因是第一季因為國際景氣復甦，全球需求動能強勁，新興科技應用需求延續，傳產貨品買氣增溫，加以國內產能擴增，內外需表現都強勁，尤其是供應鏈出及備料產能等力道都很強，去年及今年對於進出口預測明顯偏低，第一季出口增幅達24.57％，進口增加21.06％。內需也因景氣回升、股市創高的財富效果，汽車、精品、手機等高價產品買氣熱絡，以及宅經濟熱度持續，民間消費成長2.11％，加上民間投資熱絡，因此上修第一季經濟成長率。

朱澤民表示，因為歐美疫情獲控制，加上美國推出基礎建設，推升原物料價格，增加國內廠商營運成本，加上去年低基期因素，預測全年消費者物價指數(CPI)為1.72%，較之前預測上修0.39個百分點。

朱澤民表示，主計總處預則今年全年經濟成長率為5.46%，較二月上修0.82個百分點。其中民間投資成長9.1%，較上次大幅上修5.19個百分點，併計公共投資並剔除物價因素後，110年固定投資實質成長7.71％(上修4.21個百分點)。但民間消費成長2.75%，較二月下修0.99個百分點。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說明，上述預測是在假設疫情影響衝擊在第二季後期、第三季初期高峰後，隨著疫苗施打及國人防疫，第三季後期獲得紓緩，且不影響製造業出口狀況下，第二季民間消費下修3.1個百分點，第三季下修1.64個百分點，全年民間消費成長只剩2.75%，對整體影響全年經濟成長率為0.53到0.67個百分點。

不過，政府最近祭出紓困4.0，蔡鈺泰表示，以政府紓困預算中約1000億元，對個人及家庭消費刺激效果，有些會在今年，有些會遞延到明年，今年約可貢獻經濟成長率0.39%。如果將疫情影響加上紓困效應互抵，約減少全年經濟成長率0.48個百分點，因此預估今年全年為5.46%。