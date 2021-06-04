周末梅雨鋒面比上一波更威！中部有機會解除供五停二

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

豪雨狂炸北北基，根據經濟部水利署的資料顯示，今（4）日下午的這波雨勢，截至下午4時共計挹注全台水庫1984萬噸，其中翡翠水庫就佔了1400萬噸，石門水庫則有228萬噸，降雨主要集中在大台北地區，至於中部地區的德基水庫則是非常有限。

不過，水利署副署長王藝峰表示，根據中央氣象資料顯示，明、後二天的降雨範圍大，影響區域也廣，若未來兩天中部地區集水區也能出現像前幾天的那一波強降雨，仍是有機會解除「供五停二」。

王藝峰進一步指出，解除「供五停二」是由中央災害應變中心綜合研判，而集水區降雨達110毫米是其中一項重要因子。

旱災中央災害應變中心預計將於6月7日召開第14次工作會報，倘若這幾天中部地區集水區降雨明顯，就有可能在當天決定提前結束苗栗、台中、北彰化「供五停二」的分區供水限制。

旱災中央災害應變中心是在3月24日召開第十次工作會報時，由指揮官經濟部長王美花親自拍板，因考量水情持續不佳，自4月6日起，苗栗、台中水情燈號轉亮紅燈，實施供水五天、停水二天的限水措施。

根據中央氣象局的預報資料顯示，本周末的梅雨鋒面跟上波類似，將為各地帶來顯著雨勢，可能比上波（首波）還強，甚至帶來更多降雨，且預估下周一鋒面還在台灣上空，只是降雨趨緩。周末鋒面帶來的對流強強弱弱發展，希望降雨可以紓解旱象。但，強對流雲系可能會帶來不便跟災害。

不過，也正因為上一波梅雨對水庫挹注有成，5月31日旱災中央災害應變中心便宣布，新竹解除限水警報，中部地區「供五停二」加強措施也暫緩實施。

石門水庫 經濟部

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