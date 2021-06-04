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半導體產品出貨強勁 貿聯5月營收23.16億元創歷史次高

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

貿聯-KY（3665）今（4）日公布2021年5月營收23.16億元，月減0.03%，年增34.60%，為歷史次高，主要是受到半導體設備出貨強勁，加上資訊產品回補庫存所帶動，今年前五個月營收為107.67億元，年增27.31%。

貿聯表示，2021年5月營收與4月約略持平，維持在4月營收歷史新高的水準。5月份工業半導體產品出貨拉升，以及資訊產品海外庫存及時回補，適時彌補了勞動節縮減的工時與營收。

2021年5月各產品線的概況如下， 工業用線束方面：半導體設備出貨強勁。 資訊科技：電腦周邊產品因海外塞港紓解而及時回補低位庫存，維持出貨量能。至於車用線束、電器線束：因勞動節假期營收略減。

貿聯表示，2021年6月開始預料受電腦周邊IC缺料，以及近期東南亞疫情短暫停工而影響部分業績。

營收 半導體

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