南帝5月營收年增1.45倍 創歷年同期新高

乳膠廠南帝（2108）逆勢受惠疫情，營運居高不下，今天公布5月營收24億元，雖然從4月的歷史高點滑落8.6%，但較去年同期爆發成長1.45倍，創歷年同期新高。

累積南帝今年前五月營收119.83億元，已經突破百億元大關，年增率高達161%。

南帝生產的NBR（丁腈乳膠），為拋棄式醫療橡膠手套的主要原料，從去年開始，就因為疫情帶動醫療手套需求暴增，帶動NBR量價齊揚，南帝因為採合約報價落後反應，公司營運從去年下半年開始暴衝，熱力一路延續到今年。

南帝今年第1季稅後純益26.83億元，比去年同期大幅成長6.43倍，也較去年第4季再增加37.5%，改寫單季獲利的歷史新高紀錄，換算每股純益高達5.45元，已經賺進半個股本。從已公布的4、5月營收來看，南帝營運進度持續領先，本季獲利仍有高點可期。