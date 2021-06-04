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界霖董座蔡上元：估導線架今年供需緊俏但健康態勢發展

經濟日報 / 記者鐘惠玲李孟珊／即時報導

功率導線架大廠界霖（5285）董事長蔡上元在致股東報告書中表示，受惠於新能源車、5G 產業、智能家電、再生能源與工控變頻馬達的增長，功率元件產業於外在需求推升及供應商過去幾年並無擴產情形下，導線架原料價格普遍上漲，加上海空運艙位仍供不應求，供應商交貨期間有所拉長，預估2021年供需將呈緊俏而健康態勢發展。

蔡上元指出，因新冠肺炎疫情影響，去年上半年各國工業生產與經濟活動大幅萎縮，所幸下半年起於中國工業生產與內需刺激的帶動下，經濟活動逐步恢復正常，加以各國採取短期補貼及寬鬆貨幣政策有利消費支出，全球經濟表現逐季轉佳，依國際貨幣基金會IMF於2020年10月的研究，2020年全球經濟衰退較年中預估值為佳而預估衰退 4.4%，並預期2021年全球經濟將明顯復甦，預計年成長率可達5.2%。

看待導線架產業，蔡上元除了看好新能源車、5G產業等各項應用均推升市場對導線架的需求增長，再加上供應商過去幾年並無擴產的情形，使得導線架原料價格普遍上漲，預期今年供需將呈緊俏而健康態勢發展。

界霖面對上述情勢，本年度經營方針包括精進生產能量提升和精進客戶訂單與內部排程存貨管理，增加效能，以及因應全球政經情勢演變，推進集團企業取得客戶複式認證計畫，以鞏固商機，此外， 各廠區仍以疫情防控與人員安全保護為第一要務。

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