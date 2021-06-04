美國景氣好轉用油增 估下周汽油漲0.3元、柴油漲0.2元

受美國景氣好轉用油量增加，以及北半球進入夏天用油旺季等因素影響，根據中油浮動油價公式，預估6月7日零時起，汽油零售價格每公升約調漲0.2~0.3元，柴油零售價格則可能調漲0.2元。

依照中油浮動油價公式，累算至6月3日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶69.22美元，較上周67.47美元上漲1.75美元，新台幣兌美元匯率27.680則較上周27.847元，升值0.167元。

在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽柴油零售價每公升各調漲0.8元及1.5元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，預料中油將吸收汽柴油部分漲幅，汽柴油將僅微幅調漲。

下周油價實際調整金額將於6日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。