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首座國家檔案館在林口 國發會：預定2025年開館營運

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

國發會今（4）日表示，首座國家檔案館即將開工興建，館址座落於新北市林口區國宅段，預定2024年主體工程完工、2025年開館營運。

國發會指出，這座國家級的檔案館，基地占約2.6公頃，本於生態共生理念，主體建築僅占基地25%範圍，為地上10層及地下2層的綠建築及智慧建築，未來在建築物量體及景觀施工方面，將以基地工程品質與安全為重，兼顧基地景觀生態保留及周邊視覺景觀與既有資源串接，整合行政、典藏及多元服務功能，規劃建置節能安全及智慧管理的檔案庫房與全館自動化。

國發會表示，這座國家級的檔案館可容納100公里檔案典藏量，接近200座101大樓，未來也將提供舒適便捷的閱聽應用環境、互動體驗的展示學習場域與通透開放的館區空間為訴求，讓國家智慧資產獲得最周妥的保存，廣為全民使用。

國家檔案館新建工程，主體工程預定於2021年6月7日開始施作，但基於防疫為重的考量，國發會表示，原籌辦動土典禮將停辦，並擬定施工防疫對策，依預定進度推動此項建設。

國發會

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