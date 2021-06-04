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Lululemon調高全年財測 儒鴻營運看旺

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

知名瑜珈及運動休閒服飾品牌Lululemon美國時間周四（3）發布財報，上季（3-5月）營收12.26億美元，年增率高達88%，公司並且釋出樂觀的本季展望，預估本季營收介於13億至13.3億美元，年增逾四成，財報及展望雙雙優於分析師預期，國內Lululemon概念股儒鴻（1476）營運持續看俏。

Lululemon表示，第1季財報優於預期，主要是實體店面的消費人流穩定回籠，帶動銷售增溫。

其次，品牌在各地區的勢頭都在增長，去年底，Lululemon的國際銷售（非北美市場）占公司營運比重僅14%，但Lululemon執行長Calvin McDonald樂觀預估，不久的將來，國際業務的規模就可追上北美業務。隨著在全球攻城略地，Lululemon後續營運動能可期，公司順勢上修全年財測。

國內紡織股王儒鴻與Lululemon合作緊密，是最主要的供應商，營運有望跟著有望水漲船高。儒鴻董事長洪鎮海日前就表示，疫情讓大家更重視健康，帶動居家健身風潮，對於運動休閒服飾的需求增加，儒鴻接單滿檔，主要客戶對於未來幾年的成長目標都相當積極。

儒鴻已公布今年第1季財報，稅後純益13.57億元，較去年同期大幅成長94.9%，淡季衝出單季獲利歷史第三高的佳績。由於客戶訂單需求強勁，配合公司擴廠計畫將陸續到位，洪鎮海樂觀展望儒鴻未來幾年營運有望一路成長到2025年。

法人分析，隨著歐美疫苗施打率到一定程度，民眾生活逐漸恢復正常，最近許多報復性消費的消息頻傳，紡織業下游需求相當旺；尤其Lululemon、Nike等主流品牌經過疫情洗禮後，大者恆大優勢更加明顯，儒鴻利多。

不過法人也提醒，以Lululemon為例，隨著營運規模快速擴大，公司開始尋覓更多供應商，儒鴻在供貨占比上可能遭到稀釋，營收未必會隨著Lululemon的成長而同步增長。惟儒鴻掌握Lululemon高端訂單，透過產品組合優化，有利公司毛利率走升，儒鴻的獲利成長將比營收成長更有看頭。

儒鴻 財報 營收

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