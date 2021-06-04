債券ETF除息旺季到 想搶年配息3.32%動作要快
據CMoney資料統計，5、6月不少債券型ETF進入配息密集期，依不同類型債券ETF，平均配息水準約落在1.3%至3.3%。其中，已公告配息的八檔美元公司債ETF平均年化配息率約3.14%，五檔美國公債ETF平均年化配息率，短天期美國公債為1.28%，長天期美國公債為2.29%，而二檔中國政金債的平均年化配息率則約3.32%，其中，永豐7-10年中國債(00838B)即將在21日除息，想搭順風車的投資人動作要快，最晚應於18日前持有。
目前市場上最新公布旗下債券ETF將配息的是永豐投信，3日發布旗下債券ETF最新期前配息公告，四檔債券ETF每單位配息金額，分別為永豐10年A公司債(00836B)預計配息0.334元、永豐1-3年美公債(00856B)預計配息0.117元、永豐20年美公債(00857B)預計配息0.218元，及半年配息的永豐7-10年中國債(00838B)預計配息0.700元。
四檔債券ETF訂於本月21日除息，永豐投信提醒有息收需求投資人，最晚要在前一交易日(6月18日)前持有或申購，即可參與本次配息。
據估計，永豐10年A公司債預計配息0.334元，估計年化報酬率為3.14%；永豐1-3年美公債預計配息0.117元，估計年化報酬率1.28%；永豐20年美公債預計配息0.218元，估計年化報酬率2.29%；半年配息的永豐7-10年中國債預計配息0.700元，估計年化報酬率3.32%。
永豐投信表示，近期市場持續關注美國就業市場與通膨數據變化，5月美國CPI與核心CPI年增率分別達4.2%與3.0%，高於預期值，而非農業就業人口雖然新増26.6萬人，不過，失業不減反增，低於市場預期，這也抵消通膨壓力與聯準會收緊貨幣政策預期，永豐投信認為，整體信用市場流動性依然充沛，建議投資人納入債券ETF作為穩健型息收核心資產部位。
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