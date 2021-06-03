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5、6月水電費怎麼收？ 經部：繳費期延長不收遲付費用

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
「紓困4.0」沒有水電費減免，只有緩繳，也就是說今年5月水費及5、6月電費繳費期限將延長，但不計收遲付費用。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
「紓困4.0」沒有水電費減免，只有緩繳，也就是說今年5月水費及5、6月電費繳費期限將延長，但不計收遲付費用。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

「紓困4.0」沒有水電費減免，只有緩繳，也就是說今年5月水費及5、6月電費繳費期限將延長，但不計收遲付費用。

台電今（3）日推出「電費緩繳」彈性便民措施，民眾5、6月電費帳單可延長至下次收費日前繳交即可，不計收遲付費用。其中，每月收費用戶繳費期限延長至一個月，隔月收費用戶繳費期限則延長至兩個月。台電表示，與民眾共同抗疫、共度難關，除5、6月電費可緩繳，若民眾因檢疫、隔離等情況導致未能如期繳費，也可再延長至期滿後14日內繳費。

此外，關於5月水費繳費期限，原為每月21日止，但由於5月19日即發佈三級警戒，因此5月水費繳費期限延至6月21日。

台電進一步說明，一個月收到一次電費帳單的用戶（如健身房、KTV、小型工廠等），一般繳費期限為16天，而隔月（每兩個月）收到一次電費帳單的用戶（如一般住宅、小吃店），一般繳費期限為28天，超過期限會依時間加計1~2%遲付費用。

台電指出，今推出「電費緩繳」彈性便民措施，民眾今年5、6月電費帳單繳費期限可延長至下次收費日。因此，每月收費用戶繳費期限從16天延長為一個月，隔月收費用戶繳費期限則從28天延長為兩個月，各約增加半個月至1個月的繳費彈性，期間皆不計收遲付費用。

台電強調，若民眾因檢疫、隔離等情況導致未能如期繳費，也可透過台電24小時客服專線1911、台灣電力APP「我的客服」功能等管道聯繫，可再延長至期滿後14日內繳費。

同時，台電也呼籲，為降低出門群聚風險，民眾可多利用台灣電力APP線上刷卡繳費，或使用七大行動支付（街口支付、LINE Pay一卡通、Pi拍錢包、橘子支付、台灣Pay、ezPay簡單付、歐付寶等）掃描QR Code即查即繳，共同防疫。

以上圖為例，該用戶6月電費帳單繳費期限原為6月21日，配合台電緩繳措施，可延長至下次收費日（圖中紅框處08/02）前繳交，也就是最後繳費日可至8月1日。圖／台電提供
以上圖為例，該用戶6月電費帳單繳費期限原為6月21日，配合台電緩繳措施，可延長至下次收費日（圖中紅框處08/02）前繳交，也就是最後繳費日可至8月1日。圖／台電提供

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