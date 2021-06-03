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財政部公告 陸製特定鋁箔最後認定有傾銷情事

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部關務署今（3）日公告，針對自中國大陸產製進口特定鋁箔反傾銷調查案，財政部最後認定大陸涉案廠商，確實有傾銷情事，距離終判又邁進了一步。接下來將交由經濟部進行產業損害最後調查認定，若確實損害我國產業，將由財政部關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

「特定鋁箔」是指包裝用鋁箔，可廣泛用在民生日用包裝材料，除可為食品包裝，也可作為香菸褙紙及金銀紙等。中鋼鋁業去年認為陸製特定鋁箔大量低價傾銷，傷害我國產業，向財政部申請反傾銷調查。

期間經過經濟部調查初步認定對國內產業造成實質損害，財政部今年2月也初步認定有傾銷情事，自今年2月22日起已針對陸製特定鋁箔課徵「臨時」反傾銷稅，為期四個月。

前述初判結果後，還須經過最後傾銷事實調查。財政部關務署今日公告，經調查結果，最後認定涉案廠商確實有傾銷情事，其中在傾銷差率方面，由於廠商在過程當中有提供相關資料，財政部最後認定結果，較初步認定時的差率有略為下修。

其中昆山鋁業差率從32.26%下修至31.36%；江蘇大亞鋁業、丹陽市精益鋁業這兩家關聯廠商，差率從29.1%下修至27.23%；上海神火鋁箔的差率則從28.28%下修至28.20%；廈門廈順鋁箔差率自19.86%降至19.42%；至於其他製造商或出口商，則比照差率最高的昆山鋁業，從32.36%下降至31.36%。

官員表示，自3日關務署正式公告起，這些廠商課徵的臨時反傾銷稅稅率，就是以最後認定的較低差率來課徵。

接下來，財政部會將最後認定結果再送經濟部進行產業損害最後認定，依規定經濟部應在接獲通知翌日起40日內完成調查，可展延20日，若最後認定確實造成產業損害，則應將結果送財政部，財政部應在十日內送關稅稅率審議小組審議，做出終判，決定是否課徵反傾銷稅。

依時程估算，最快7月底將會有正式結果。

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