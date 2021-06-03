紓困4.0 商業服務業營收減半者 按員工數每名補貼4萬元

行政院今通過防疫紓困特別預算案。針對疫情衝擊最大的商業服務業，包括餐飲業、攝影業、美髮業、娛樂休閒業等，經濟部表示，將針對今年5至7月，任一月營收減5成以上者，提供一次性營運補貼，數目為本國全職員工數乘以4萬元。

另外，若受中央政府命令停業，且給付員工薪水未達基本工資的企業，給予企業停業補貼，每名全職員工給一萬元；至於補貼員工薪資，則一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼一萬元。經濟部表示，補貼條件為，企業不能解散或自行歇業，而離職員工數也依企業大小規模大小有限制。

經濟部表示，申請方式一律線上申請，必須備有申請書、營業額衰退50%的證明文件，以及申請事業的存摺影本，申請時間從6月7日至8月31止。

此外，對於國內會展業、貿易服務業、製造業及技術服務業等，持續受到國際局勢影響，經濟部將延續過去的紓困作法，提供110年4至6月薪資及一次性營運資金補貼。

紓困貸款的部分，為協助營收減少達15%以上之受影響事業取得資金、展延貸款，經濟部修正紓困貸款相關規定，明定本次修正辦法發布日前，已辦理的貸款得申請展延，以及提高營運資金貸款額度至600萬元，增訂110年5月至12月受影響中小型事業，得申請利息補貼等；經濟部將加碼保證融資額度至8700億元。