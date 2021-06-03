紓困4.0看這邊！250萬人可領萬元「孩童家庭防疫補貼」

行政院院會今日通過規模2,600億元的紓困4.0預算，其中教育部、衛福部將發放每童1萬元的「孩童家庭防疫補貼」，預估250萬名孩童受益，預計6月15日起發放。

行政院今日於院會通過紓困4.0預算，歲出規模達到2,600億元，其中教育部編列278億元，用來補助2歲至國小階段孩童與國、高中身心障礙學生家庭防疫經費；辦理私立幼兒園、短期補習班、運動事業等員工薪資及營運成本補貼；購置各級學校防疫物資及提升居家線上學習資源等。

教育部說明，將自明天(6/4)起受理教育事業、運動事業及從業人員申請紓困補助，並自6/15起發放「孩童家庭防疫補貼」。

教育部說明，本次紓困4.0特別預算，主要包括第一，補貼配合停課、停業政策之私立幼兒園、補習班、課後照顧中心、留學業者、社區大學等教育及運動事業之員工薪資及營運成本，以及營養午餐團膳業者已備食材成本等經費46.9億元。

第二，發放孩童家庭防疫補貼經費220.7億元，對國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生發給每人1萬元，以減輕家長於孩童居家防疫期間之照顧負擔。

至於衛福部部分，則是針對2歲以下孩童部分發放「孩童家庭防疫補貼」，預計37萬名兒童受益，經費37億元，只要在三級疫情警戒期間出生的新生兒，都可以領取。