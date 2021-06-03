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紓困4.0預算2600億拍板！185萬人最高可領3萬 最快明入帳

整理包／救命錢來了！ 新紓困「商業服務業」這樣申請

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

本土疫情未降溫，自三級警戒發布以來，與人群接觸的「商業服務業」首當其衝，成了疫情下的最大重災戶。經今（3）日行政院會拍板定案，經濟部宣布將針對此次疫情衝擊最大的「商業服務業」，推出紓困新方案，可申請紓困的行業別包括餐飲業、攝影業、美髮業、娛樂休閒業…等。

補貼對象：

1.為2021年5月~7月，任一月營收減少五成以上，但需有稅籍登記者，將提供一次性的營運補貼，其營運補貼金額為本國全職員工數乘以4萬元。

2.此外，若受中央政府命令宣布停業且給付員工薪水未達基本工資的企業，則是補貼停業企業全職員工數乘以1萬元，另還有補貼員工薪資，為一次性薪資補貼3萬元，另再由就安基金加發生活補貼1萬元。

補貼條件：

企業不能解散或自行歇業，且離職員工數依企業規模大小也有限制

申請方式：

一律採線上申請，若有疑問可洽諮詢專線：1988或02-7752-3522

申請時間：

為2021年6月7日至2021年8月31日

申請必備文件：

包括：申請書、營業額衰退50%證明文件、申請事業存摺影本

疫情 薪資 餐飲業

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