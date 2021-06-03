高溫炎熱東南部恐有焚風 台電亮「供電充裕」綠燈
根據氣象資料顯示，上一波梅雨暫歇，今天全台各地白天多高溫炎熱，大台北盆地、東半部及中南部有局部36度以上高溫，南投更有38度極端高溫發生機率，東南部也可能出現焚風現象。在供電方面，台電今（3）日持續亮出「供電充裕」的綠燈，估今日尖峰備轉容量率為10.46%，相當於381.8萬瓩備轉容量。
台電表示，今日系統運轉最大供電能力為4,031.8萬瓩，預估今日尖峰用電為3,650萬瓩，明天預估也都是綠燈，且一直持續到6月10日（下周四），都是「綠油油」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言