高溫炎熱東南部恐有焚風 台電亮「供電充裕」綠燈

根據氣象資料顯示，上一波梅雨暫歇，今天全台各地白天多高溫炎熱，大台北盆地、東半部及中南部有局部36度以上高溫，南投更有38度極端高溫發生機率，東南部也可能出現焚風現象。在供電方面，台電今（3）日持續亮出「供電充裕」的綠燈，估今日尖峰備轉容量率為10.46%，相當於381.8萬瓩備轉容量。

台電表示，今日系統運轉最大供電能力為4,031.8萬瓩，預估今日尖峰用電為3,650萬瓩，明天預估也都是綠燈，且一直持續到6月10日（下周四），都是「綠油油」。