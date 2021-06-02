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彰芳西島風場 俊鼎首期地下基樁提前1.5個月完工

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

中鼎集團（9933）今（2）日宣布旗下俊鼎公司，提前1.5個月完成彰芳暨西島第一期工程全數48支水下基樁的生產及驗收；該風場預計今年6月進行海事工程，明年6月底前完成第一階段的海上風機安裝，達成100 MW併網目標。

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團旗下俊鼎公司，繼成功完成雲林允能風場水下基礎轉接段交貨後，昨宣布提前1.5個月完成彰芳暨西島第一期工程全數48支水下基樁（Pin Pile, PP）的生產及驗收。

中鼎表示，水下基樁進度超前預定時程，顯示旗下俊鼎的供貨能力，並展現本土供應鏈強大量能，在離岸風電水下基礎製造領域擁有舉足輕重的地位

俊鼎董事長譚雲鵬表示，為達成該案短期內大量出貨要求，俊鼎於事前即進行規劃及試製等前置作業，並採用多部十字銲臂同步焊接的方法，大幅縮短製造時程；他指出，公司有信心在技術、經驗持續成熟的情況下，如期如質交付第二期工程水下基礎設備。

彰芳暨西島風場開發風場位於彰化外海，共規劃建置62座離岸風機，預計2023年底前完成併網，總發電容量600MW，可供應台灣每年約60萬戶用電。而該案186支水下基樁中，有117支由俊鼎負責製造。

隨著該風場首期水下基樁製造提前達標，業主預計於6月開始進行海事工程，明(2022)年6月底前完成第一階段的海上風機安裝，並達成100 MW併網目標。

離岸風電

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