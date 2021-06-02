抗旱奇兵！台中11處新建築工地地下水每日產水9.3萬噸

「新建案工地地下水」堪稱此次的抗旱奇兵！根據經濟部水利署統計，台中市約有包括老佛爺、勤美之森、大其心、台中企銀、J12、仰星殿、築願景、惠田上書房、惠民三、LALAPORT及環球金融中心等11處的新建建築工地地下水，在經過台水公司現地淨水、消毒處理後送入供水系統，合計每日最大產能約可達9.3萬噸，而這些新增水量，除使原來供應大台中地區用水的德基及鯉魚潭水庫大大減輕供水壓力外，也成了此次56年大旱的抗旱奇兵。

水利署長賴建信指出，今年4月台中市登記新建建案計有52處工地，由於台中市區地質屬於卵礫石層，蘊藏大量的豐沛地下水，因此工地進行地基基礎開挖時需利用點井祛水，來降低地下水水位以利基礎建設。

經由台中市政府統計52處建地每日透過專用排水道排放出的地下水高達50餘萬噸，再透過水利署與台水公司合作，也快速的將這些建築基地抽水量規模、周邊是否有加油站或其他可能污染源、附近是否有臨近供水管線等條件進行篩選後，並進行高規格比照飲用水水質標準地下水水質檢測而挑出了包括老佛爺、勤美之森、大其心、台中企銀、J12、仰星殿、築願景、惠田上書房、惠民三、LALAPORT及環球金融中心等11處。

水利署進一步指出，坐落於台中科博館、草悟道起點的老佛爺是其中最大的基地，每天產水3.75萬噸以上，也因此操作複雜程度也是最高的，動用了這個工地的所有地下水井，透過忠泰營造的全力協助，包括土地、動線、工程介面以及水井動態修復等。

值得一提的是，此次抗旱過程中行政院分別核定包括建築工地地下水利用、伏流水、海淡水及地下水等抗旱1.0及2.0工作，在旱災中央災害應變中心指揮官指導下，水利署與台水公司日夜趕辦，已完成每日 76.4萬噸新水源，大符超越行政院原訂新增每日16.8萬噸的目標量4.5倍。