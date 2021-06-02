疫情期間員工休假怎麼請 律師教你如何不吃虧

台灣本土疫情嚴峻，政府宣布延長第三級防疫警戒至6月14日，特定產業被要求停止營運，各級學校也配合停課，勞工可能染疫、被要求隔離、檢疫或採檢，甚至可能還要請假在家照顧因停課在家學習的子女。律師提醒，勞工應該要了解相關假別，才能保障自己的權益。

普華商務法律事務所合夥律師魏妁瑩表示，員工若是因為職業上的原因染疫，可請公傷病假，雇主應依勞基法第59條規定給予職災補償，包括發給原領工資。若非因職業上原因染疫，則可請普通傷病假、特別休假或事假，普通傷病假領取薪資為前30日半薪、請特休假則發給全薪、事假則不給薪。

魏妁瑩指出，若員工被衛生主管機關認定應集中隔離／檢疫、因接觸確定病例而需要居家隔離、具國外旅遊史者需要居家檢疫，或是照顧生活不能自理的受隔離／檢疫者，而必須請假，符合這些情形的員工可請防疫隔離假，但未強制企業給薪。若雇主有給薪，可自申報當年度所得稅的所得額中加倍減除；但若員工是因職務需求出差後依規定受隔離／檢疫，或員工因執行職務而受隔離／檢疫，例如醫護人員，則於員工隔離／檢疫期間，企業仍應照給工資。

若企業員工與確診者足跡重疊，至快篩站採檢，這種情形是以防疫隔離註記，也未強制雇主應給付員工採檢請假期間的薪資，但雇主不得視為曠職、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤奬金、解雇或做出不利處分。

魏妁瑩表示，在高中職（含）以下學校及相關教育機構停課期間、托嬰中心及居家托育服務停止收托期間，12歲以下學童的家長其中一人，於停課期間需要照顧學童，得請防疫照顧假。這裡所謂的「家長」包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童的人（如爺爺、奶奶等）。

另外，社區式長照機構（不含團體家屋）及身心障礙者日間照顧服務（含社區式及機構式日間照顧、社區日間作業設施、家庭托顧）暫停服務期間，家屬若需要親自照顧，受雇的家屬其中一人也可以請防疫照顧假。所謂的「家屬」為二親等內的血親、姻親或民法第1123條所定的家長、家屬。員工請防疫照顧假，企業不得視為曠職、強迫以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解雇或為其他不利的處分。

至於員工自行接種疫苗，自110年5月5日起，可請疫苗接種假，請假期間為自接種之日起至接種次日24時止，企業得不給薪，但應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解雇或給予不利的處分。若員工超過疫苗接種假仍不適，可請普通傷病假；但若是企業要求勞工接種疫苗，則應給予公假、工資照給。

魏妁瑩表示，員工因企業停業無法提供勞務，則分幾種情形。若是政府通知企業強制停業，無法提供勞務的勞工，在企業停業期間無須請假，企業得不給薪，但不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤奬金、解雇或給予不利之處分。若企業請勞工協助做消毒或內部整理工作，仍應照給工資。另外，若企業因未落實防疫措施被政府勒令停業，屬於可歸責雇主的事由，工資應由雇主照給。

不過，如果不是政府通知企業強制停業，而是企業因疫情自行停業（包括自行消毒），無法提供勞務的員工在停業期間無須請假，但企業需照給員工薪資；如果企業是配合地方政府呼籲或勸導而停業（例如：夜市、商圈自主停業），該期間的勞動權益，宜由企業透過與工會協商或召開勞資會議等方式，與勞方妥為溝通、討論，以獲致共識、採取適切作法。若徵得勞工同意減班休息，仍須注意對於全時勞工每月給付工資不得低於基本工資。