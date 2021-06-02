餐飲零售、美髮業受衝擊 人力銀行：28%店家暫時停業

疫情未趨穩定，自三級警戒發布以來，與人群接觸最密集的服務業首當其衝，成了疫情下的最大重災戶。518熊班（原518人力銀行）近日針對包含餐飲、零售、觀光、美容美髮等服務企業店家進行調查，發現九成店家業績直直落，更有半數店家業績減少幅度高達40%以上。更慘的是，約有28%店家目前已暫時停業，另有1.5%店家因為此波疫情已決定永久停業。

雖政府已緊急規劃紓困4.0的相關補助方案，但對於小微企業來說，擔心申請文件流程繁複，希望政府能放寬處理。

業績的衰退連帶影響勞動市場，原本六月分畢業季為徵才旺季，但根據調查，僅兩成企業店家會照原定計畫徵才，四成視疫情評估當中，518熊班整體職缺也較三級警戒前減少三成。但隨著疫苗開始加速施打，518熊班呼籲應屆畢業生別太過擔憂，可先趁這段時間充實自我，為之後復甦求職進行準備。

台灣疫情持續延燒，政府發布三級警戒並且呼籲大家減少外出，使得服務業成為了首當其衝的第一波重災戶，518熊班針對包含餐飲、觀光、零售、美容美髮等服務業企業店家進行調查，發現約有28%的店家目前已暫時停業，另有1.5%的店家因為此波疫情已決定永久停業。

近一步詢問疫情的影響，高達5成店家營業額減少40%以上，其中更有2成7的店家營業額直接減少超過60%，以餐飲業影響最大。雖然許多人會認為大家待在家外送、網購夯，但對於6成企業來說，整體線上營收占比不到20%，相較於減少的營業額來說只能說是杯水車薪，業者叫苦連天。

518人力銀行於今年轉型成為服務業徵才平台518熊班，深感服務業企業店家於疫情當下經營不易，因此也特別暖心針對了目前正在刊登的企業推出免費贈送徵才方案的服務，希望能與企業一同共體時艱。

對於受疫情影響的產業，雖政府已緊急規劃了紓困4.0的補助方案，但多數服務業店家都是小微企業，現金流吃緊，根據調查指出，比起貸款方案，現金補助以及房租水電的補貼才能解決他們的燃眉之急，此外，對於許多小型攤商店家來說，申請補助的資料準備繁瑣複雜，518熊班也呼籲政府放寬紓困標準，先協助服務業度過此波困境。

服務業整體景氣低迷，連帶影響到了勞動市場，原本六月屬於畢業徵才旺季，但調查發現僅有二成企業會按原訂計畫進行徵才，平均僅招募２.75人，相較於518熊班於三月時進行的景氣調查資料相比，欲徵才的企業店家足足下滑四成之多，整體來說，四成店家仍在觀望疫情狀況去做調整。

雖然服務業景氣狀況看似不佳，但隨著疫苗開始加速施打，確診數也有望控制的情況下，518熊班也對有志服務業的畢業生信心喊話，建議他們可趁這段時間提升個人能力，像是第二外語或是數位技能，都能成為接下來景氣復甦後的求職加分要件，讓危機成為人生的轉機。