疫情影響出勤 請假、給薪四大情境一次看懂

近期全台確診人數仍不斷增加，尤以雙北市確診者為眾，普華商務法律事務所今（2）日彙整發布疫情相關的請假規定，包括員工染疫、接受採檢或隔離、接種疫苗及企業停業等四種情境，適用的請假、給薪規定都大不相同。

首先是針對染疫的情形，普華商務法律事務所合夥律師魏妁瑩表示，如果員工是因為職業上的原因染疫，可請公傷病假，雇主應依《勞基法》第59條規定，給予職災補償，並發給原領工資。

不過若員工染疫並非職業上的原因，魏妁瑩指出，這種情形則可以請普通傷病假，領取薪資為前30日半薪；假設雇主和勞工協商使用特休或事假，則特休假發給全薪、事假不給薪。

第二種情境，則是員工本身未確診，但接受採檢或隔離的情形，魏妁瑩表示，這類樣態很多元，包括被衛生主管機關認定應集中隔離或檢疫，或是因為家人受隔離檢疫，以及家中有學齡兒童、長照需求長輩，而必須在家照顧的樣態，這幾種規定類似，員工可請防疫隔離假或防疫照顧假。

魏妁瑩指出，針對防疫隔離假或防疫照顧假，政府未強制企業給薪，不過若雇主有給薪，可自申報當年度所得額，加倍減除薪資費用。

不過涉及隔離、檢疫，有幾類例外樣態，魏妁瑩表示，員工如果是配合雇主，因職務需求出差後，依規定受隔離、檢疫，或因執行職務（例如醫護人員）而受隔離、檢疫，則於員工隔離、檢疫期間，企業仍應照給工資。

而當員工與確診者足跡重疊，主動至快篩站採檢時，魏妁瑩表示，這種情形雖以防疫隔離註記，不過未強制雇主應在員工採檢請假期間給薪。

第三種情境，是最新才新增的「疫苗接種假」，魏妁瑩指出，從今年5月5日開始，員工為了接種疫苗而請假，可請假的期間為接種日起至接種隔日24時止，企業得不給薪，但應予准假；但若是企業要求勞工接種疫苗，則應給予公假，工資照給。

第四種情境，則是員工因企業停業無法提供勞務，魏妁瑩表示，這可以大致分為二類樣態，包括自行停業、政府通知強制停業、企業因未落實防疫措施被政府勒令停業等。

魏妁瑩指出，不論是自行停業或內部消毒，使員工無法出勤，原則上企業需照給員工薪資，即便徵得勞工同意減班休息，也應注意基本工資的規定；一般被強制停業的情形，員工在停業期間無須請假，雇主也得不給薪；但因違規而被勤令停業的話，屬可歸責雇主之事由，工資應由雇主照給。

最後，魏妁瑩也提醒，不論是防疫隔離假、防疫照顧假、疫苗接種假，還有企業被政府通知停業而不能出勤，上述情形全都不得視為曠職、雇主也不能強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得強迫勞工補行工作、扣發全勤奬金、解僱或予不利處分。