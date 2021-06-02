景氣復甦美債殖利率大漲 微波高息+價值型抗震保平安

聯準會（Fed）主席鮑爾講話後，市場通膨預期升溫，10年期美國公債殖利率自今年1月以來首次升至1.75%，高殖利率族群再度成為資金避難所；統一證券金融商品部觀察其所發行的ETN，近一個月以高殖利率的統一微波高息20N（020011）及價值型的統一價值成長30N（020018）表現最佳，抗震高息表現優異。

統一證表示，美債殖利率上揚未止的恐慌，引導資金轉進較為安全穩定的標的，引發科技股大幅回檔；但除了要能暫避風險，投資報酬率也很重要，因此，高殖利率及價值型優股就成為首選。以統一證兩檔抗震的台股ETN指數與台灣高股息指數相比，農曆年後至今，價值成長以及微波高息分別上漲9.7%與8.77%，優於高股息指數的8.42%。

微波高息指數的是由獲利能力及股利品質等條件篩選股票後，依照低波動指標以及股利率精選出20檔抗震穩健的好股票，防禦功能強，去年殖利率達4.85%；價值成長指數則是由淨值股價比及ROE挑出30檔股票，每季低買高賣，自動換股，維持指數成長動能，去年殖利率亦有4.63%的水準。另外，因為ETN的性質是股利直接投入指數賺複利，等於除權息當天馬上拿到股息，不怕錯過任何行情。

統一投顧表示，全球疫情逐漸趨緩加上紓困法案，美國景氣復甦確立，FOMC如預期寬鬆，並上修經濟預測，有利全球股市呈現多頭氛圍，但多頭市場伴隨美債殖利率走升為必然結果，投資人可往業績題材佳的個股布局。