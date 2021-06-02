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因應疫情！勞動部職訓課程延課 生活津貼照發

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

因應目前國內疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心提升全國警戒至第三級，勞動部表示，配合防疫措施，至6月14日勞動力發展署所有職前訓練班級，採視訊上課，或延期上課。符合職訓生活津貼請領資格的學員不受影響。

配合中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒至第三級，勞動部為從嚴防疫，自5月15日至6月14日止，勞動部勞動力發展署各分署所有自辦、委外及補助(含補助地方政府)辦理之職前訓練班級，一律採視訊上課，若因故無法視訊上課者，則可選擇延期上課，以保障參訓學員安全。

勞動部為了安定學員參訓期間的基本生活所需，針對具有就業保險被保險人非自願離職及特定對象的身分且參加全日制職業訓練者，提供職業訓練生活津貼補助。訓練單位如因疫情延課且已規劃補課做法，勞動部會按原核定的月份，於停課期間持續發給職訓生活津貼。

疫情 勞動部 視訊

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