全心醫藥總裁周慧泉翻轉公司前景 成功吸引郭台銘入股

美國全心醫藥（AltruBio Inc.）總裁暨執行長周慧泉近日返台，希望尋找研發合作夥伴。周慧泉表示，今年4月成功完成募集6,300萬美元（約新台幣18億元）A輪資金，鴻海集團創辦人郭台銘看好產業前景，在最後一刻參與投資，成為全心的最新股東。

全心醫藥前身是2000年台大醫學院教授林榮華創立的台醫新藥，曾於2005年將抗體新藥授權德國百靈佳殷格翰藥廠；但公司後續發展不如預期。後來董事會改組，邀請羅氏（Roche）藥廠前營運總裁楊育民擔任董事長，並說服周慧泉在2020年初負責實際經營，公司也在去年6月更名為全心。

全心目前是以美國舊金山為總部，研發中心設在台北，公司致力於新型抗體療法的藥物開發。周慧泉指出，剛加入全心時，赫然發現公司財務已出現赤字，公司的台灣原始股東們經過多年從期待到失落，已不可能再投下巨資支持公司發展。好不容易經過她多方遊說，仍在去年10月順利募資1,000萬美元，用來支付每月300萬美元的研發支出。

全心今年4月完成A輪募資，成功引進國際重量級基金以色列的aMoon Fund、美國BVF Partners及CAM Capital注資，在不同階段共吸引6,300萬美元。至今全心的股東結構裡，來自台灣的原始股東仍佔了五成，三大國際資金則佔了34%。

周慧泉表示，今年3月在A輪募資將收尾前，郭台銘因看到媒體報導，主動聯繫全心醫藥，雙方經過四小時的越洋視訊會議後，立即決定投資全心。周慧泉並未透露郭台銘投資額度，僅說明並未成為全心前十大股東。全心目前另有三家原始股東，包括薇閣集團董事長李傳洪之子李承宗、允強鋼鐵及兆豐銀等。

全心目前研究的重點對象有四項免疫疾病，包括銀屑病 、銀屑病關節炎、潰瘍性腸炎及急性移植物抗宿主疾病 。目前主要計劃是急性移植物抗宿主疾病的進展。

周慧泉表示，5月返台後，針對免疫發展項目拜訪中研院及台灣大學尋找研發合作機會，台北研發中心後續將擴大規模；看好台灣生產技術實力，不排除在台灣設廠。她強調，全心總部設在美國，但半數股東都在台灣，可能下一輪募資再引進台灣資金。

周慧泉畢業於台大醫學院，擁有美國耶魯大學生化與細胞生物博士學位，曾被哈佛大學醫學院延攬為研究教授。後來加入國際大藥艾伯維（AbbVie）、惠氏（Wyeth）和基因工程科技公司，加入全心生醫之前是拜耳（Bayer）藥廠資深副總裁。