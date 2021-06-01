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減輕民眾負擔 中油6月桶裝瓦斯價格不調漲

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

疫情期間，為了穩定物價助力防疫，中油今天宣布從明（2）日凌晨零時起實施的6月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣等價格全部不調漲。

中油主管表示，依照「中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」計價公式計算，6月液化石油氣每公斤原本應調漲1.7元，以20公斤裝桶裝瓦斯為例，每桶要多付34元。但考量新冠病毒疫情對國內產業及民眾經濟面造成影響，為減輕民眾負擔，決定價格凍漲，由中油暫行吸收。加計先前未調足的吸收金額每公斤7元，累計中油每公斤的吸收金額達8.7元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

在此之前，中油昨天也宣布配合政府穩定物價政策，6月國內天然氣價格凍漲。

液化石油氣 中油 疫情

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