減輕民眾負擔 中油6月桶裝瓦斯價格不調漲

疫情期間，為了穩定物價助力防疫，中油今天宣布從明（2）日凌晨零時起實施的6月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣等價格全部不調漲。

中油主管表示，依照「中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」計價公式計算，6月液化石油氣每公斤原本應調漲1.7元，以20公斤裝桶裝瓦斯為例，每桶要多付34元。但考量新冠病毒疫情對國內產業及民眾經濟面造成影響，為減輕民眾負擔，決定價格凍漲，由中油暫行吸收。加計先前未調足的吸收金額每公斤7元，累計中油每公斤的吸收金額達8.7元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

在此之前，中油昨天也宣布配合政府穩定物價政策，6月國內天然氣價格凍漲。