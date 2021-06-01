允能雲林離岸風場釋股 達德：疫情衝擊出現資金缺口

今年離岸風電進入密集的工程建設期，但現在卻傳出離岸風電外商達德能源以破產為由出售股權一事。對此，達德能源（wpd）表示，是允能專案公司出現財務困難，不涉及達德能源本身的財務狀況，達德能源在台灣的其他開發及營運行為仍正常進行，無任何破產疑慮，同時也強調達德能源並無在此股權交易案中獲利，且股權結構於經濟部核准後，達德能源仍為允能專案最大股東之一。

達德能源指出，允能風力發電股份有限公司為雲林離岸風力發電場的專案公司，本專案風機相關設備都已製造完成，然因風場建設期間受到全球疫情衝擊，導致專案期程嚴重延遲，造成專案公司成本爆增34%，出現重大資金缺口，故向經濟部申請引進新股東並進行股權調整。

達德能源進一步說明，允能於申請股權調整前，由wpd持股48%、Sojitz持股27%及 EGCO 持股25%。身為持股48%的股東，達德能源已為允能注資約新台幣125億元。至於Sojitz則為由双日株式會社所領軍的數家知名日本企業共同投資，包括中國電力株式會社、中電工公司、四國電力株式會社和JXTG新日本石油能源公司等專注於長期投資的能源領域企業，而EGCO則為泰國的電力集團。

達德能源強調，作為雲林離岸風場的原始發起人與最大股東，達德能源為確保本專案順利完工、避免專案本身財務破產並保護供應商權益，故與銀行團積極協商並引進法國道達爾集團 （Total）資金。道達爾集團為全球第四大石油與天然氣公司，近年為能源轉型，積極投入包括離岸風電等再生能源發展，目前也為台灣供應約9%的天然氣。

達德能源表示，股權結構於經濟部核准後，將為達德能源持股25%、Sojitz持股27%、EGCO 持股25%及Total 23%，達德能源仍為允能專案最大股東之一，仍將依25%比例繼續注資本案。