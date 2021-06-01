快訊

家屬找不到死者案號！竟是溺水死亡後篩檢確診

未完成案件剩6千多筆 陳時中：考慮不再公布校正回歸

允能雲林離岸風場釋股 達德：疫情衝擊出現資金缺口

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

今年離岸風電進入密集的工程建設期，但現在卻傳出離岸風電外商達德能源以破產為由出售股權一事。對此，達德能源（wpd）表示，是允能專案公司出現財務困難，不涉及達德能源本身的財務狀況，達德能源在台灣的其他開發及營運行為仍正常進行，無任何破產疑慮，同時也強調達德能源並無在此股權交易案中獲利，且股權結構於經濟部核准後，達德能源仍為允能專案最大股東之一。

達德能源指出，允能風力發電股份有限公司為雲林離岸風力發電場的專案公司，本專案風機相關設備都已製造完成，然因風場建設期間受到全球疫情衝擊，導致專案期程嚴重延遲，造成專案公司成本爆增34%，出現重大資金缺口，故向經濟部申請引進新股東並進行股權調整。

達德能源進一步說明，允能於申請股權調整前，由wpd持股48%、Sojitz持股27%及 EGCO 持股25%。身為持股48%的股東，達德能源已為允能注資約新台幣125億元。至於Sojitz則為由双日株式會社所領軍的數家知名日本企業共同投資，包括中國電力株式會社、中電工公司、四國電力株式會社和JXTG新日本石油能源公司等專注於長期投資的能源領域企業，而EGCO則為泰國的電力集團。

達德能源強調，作為雲林離岸風場的原始發起人與最大股東，達德能源為確保本專案順利完工、避免專案本身財務破產並保護供應商權益，故與銀行團積極協商並引進法國道達爾集團 （Total）資金。道達爾集團為全球第四大石油與天然氣公司，近年為能源轉型，積極投入包括離岸風電等再生能源發展，目前也為台灣供應約9%的天然氣。

達德能源表示，股權結構於經濟部核准後，將為達德能源持股25%、Sojitz持股27%、EGCO 持股25%及Total 23%，達德能源仍為允能專案最大股東之一，仍將依25%比例繼續注資本案。

離岸風電 股東 經濟部

延伸閱讀

雲林連日下雨 湖山水庫進帳逾170萬噸水

台南推抗疫優惠力挺醫護 最優可享平日免費住宿

緯創旗下緯育推出急戰力學習專案 助企業遠距挺過疫情

雲林虎尾商圈推點餐大補帖 讓你在家吃飽又吃好

相關新聞

疫情延燒...無薪假新增200人 勞動部推估：雇主觀望中

新冠肺炎疫情短短兩周內驟變、升溫，各行各業備受衝擊，勞動部今(1)日公布減班休息(俗稱無薪假)最新數據，經勞雇雙方協商後...

超悲觀！中經院：內需產業未來半年展望暴跌30個百分點

中經院今天公布五月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI），其中製造業指數小跌2.7個百分點至66....

允能雲林離岸風場釋股 達德：疫情衝擊出現資金缺口

今年離岸風電進入密集的工程建設期，但現在卻傳出離岸風電外商達德能源以破產為由出售股權一事。對此，達德能源（wpd）表示，...

EMBA學費適用報稅「名模條款」嗎？ 會計師建議這樣也能節稅

過去民眾報稅時列報薪資所得，只能採取「定額減除」薪資所得特別扣除額，去年5月報稅上路的「名模條款」，讓民眾可以選擇列報進修費用等三項費用扣除，但以不少在職人士熱愛的EMBA為例，會計師表示，實際上被國稅局認定的案件並不多，至於EMBA的學費不能視為進修費用扣除，關鍵在「必要性」。但如果不想和國稅局「勾勾纏」，由公司幫員工付學費，也可達到節稅目的。

離岸風電開發商達德能源爆破產危機 經濟部回應了

針對離岸風電開發商達德能源將引進其他投資人加入允能風場，外界質疑此舉除違反經濟部原先要求釋股不得超過50 %原則，且恐影...

本土疫情風暴 5月PMI小幅回跌、NMI大跌由擴張轉為緊縮

中華經濟研究院今（1）日發布5月台灣製造業採購經理人指數（PMI），因新增訂單、生產與人力雇用指數的擴張速度趨緩，使得P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。