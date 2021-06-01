放行允能風場持股不過半？經部：須滿足三條件才通過

離岸風電推動如火如荼，但經濟部日前同意達德能源在允能風場引進其他投資人，讓自身持股比例不達五成，不僅喪失風場主導權，更讓外界批評是把台灣風場炒成金錢遊戲。經濟部今（1）日說明，允能公司表示有破產之虞，恐讓已進行風場工程停擺，因此才有條件同意允能股權變更申請案。

由日本四家企的合資成立的德國控股公司Starwind則在2019年4月取得達德能源雲林允能風場27%股權；同年12月泰國電力控股集團EGCO計畫收購允能風場25%股權；當時達德於允能風場股權為48%。

法國道達爾石油集團（TOTAL Group）今年4月發布訊息，欲取得達德能源於允能離岸風場開發商Yunlin Holding GmbH 23%之股權；若該股權變更案通過，達能於允能風場僅剩下25%股權，突破掌握股權五成底線。

經濟部說明，允能公司表示因新冠肺炎疫情造成整體專案工程延宕衍生非預期之額外專案支出，而原股東之一達德集團母公（wpd AG）代表人受財務能力限制，投入額外資金有限，無法充分挹注允能公司目前財務缺口，致使該公司有破產之虞。

而由於允能風場已安裝完成三座風機及五座水下基礎，考量重大公共利益及相關社會成本之影響，經濟部同意允能公司有條件通過申請案。

能源局表示，首先，允能必須提出具專業會計師證明的相關資料證明自身財務狀況不佳；若續經查證有虛偽不實、隱匿或錯誤等情事，除應負相關法律責任外，經濟部亦將扣除其3.5億元履約保證金。第二，Total集團所增資的金額必須全數運用在風場開發。最後，允能公司不得再有股權變更行為，只有允能完成三個條件才算是通過股權變更案。

經濟部補充，風場釋股審查程序，皆由政府單位與外部學者專家組成之委員會審查，其中外部委員包括會計、法律、海工等學者專家，並由委員會成員確認風場釋股後是否有優於原本之履約能力。絕不容許我國離岸風電市場成為金錢遊戲套利對象。

假若增資案未通過或是Total集團挹注金額仍無法滿足資金缺口，導致允能公司破產。能源局表示，若允能公司破產，後續處理程序將會很複雜，因為在業者取得電業執照以前，政府並無接手機制。

首先，允能先前繳納的42億元履約保證金將會按行政契約所制定的比例扣除，而因為允能相關設備都抵押給銀行團，因此第一手分配在於銀行團，後續會進行拍賣。另外，允能向國有財產署承租國有土地，每年都有支付約4,000萬元金額，這筆資金就是運用在若廠商倒閉，政府也有足夠金額恢復原狀。至於相關供應鏈若因允能破產被倒帳，就能只能走向民事訴訟途徑。

至於廠商在第二階段股權異動是否可能影響到第三階段投標資格，能源局表示，第三階段遴選都會考量到廠商財務及技術當作指標，並交由遴選委員決定。但能源局也語帶保留，表示廠商過往國內外風場建置情形，都會影響到遴選階段結果。