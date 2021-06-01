超悲觀！中經院：內需產業未來半年展望暴跌30個百分點

中經院今天公布五月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI），其中製造業指數小跌2.7個百分點至66.0%，但內需產業的NMI從上個月驟跌 10.9個百分點至49.2%，廠商對未來六個月展望指數，更從原本創編以來最高點67.8%重跌30.1個百分點到37.7%。中經院院長張傳章表示，電訪廠商都憂心因為疫情不知會持續多久，以致無法正常經營的資本斷鏈風險。

這是今年疫情爆發以來，第一次針對製造業及非製造業訪查的調查結果，由於此波疫情主要衝擊產業是內需，外界格外關注非製造業的NMI指數。張傳章表示，五月NMI10.9個百分點49.2%，主要原因是商業活動及新增訂單分別大跌20.7%及19.8%，從擴張轉為緊縮，指數分別是42.8%、45%。

他說，從產業別來看，這次與2020年2月肺炎疫情爆發時狀況類似，第一線衝擊集中在住宿餐飲、實體店面及旅遊代訂及遊藝導覽等行業，各項指數跌幅都在30%到40%之間；零售業商業活動及新增訂單也都重跌20%到30%，指數轉為緊縮。批發業商業話動及訂單同步由60%以上重跌到40%左右的緊縮水準

至於運輸倉儲業商業活動及新增訂單也分別下跌18.6%、21.7%，指數分別為43.1%、50%，其中又以交通運輸相關業者受到的衝擊較大，但國內物流及店商宅配及冷鏈運輸大幅增加，以餐飲業為主的冷鏈物流配送量則大幅減少。

至於未來六個月展望，指數中斷連續11個月的擴張，指數由創編以來最高點67.8%，重跌 30.1個百分點至37.7%。八大產業皆對未來六個月展望呈現緊縮，各產業依指數緊縮速度排序為住宿餐飲業(10.0%)、零售業(33.3%)、金融保險業(34.4%)、教育暨專業科學業(41.7%)、資訊暨通訊傳播業(42.9%)、運輸倉儲業(44.8%)、批發業(45.5%)與營造暨不動產業(48.3%)。

張傳章表示，非製造業電訪時，廠商都對疫情持續時間不定充滿憂心，擔心無法正常經營後的資金斷鏈風險，造成指數從上個月的67.8%重跌卅點一來到37.7%。

至於製造業PMI，則是連續七個月擴張，維持60%以上，但指數從最快擴張速度但從回跌到66%，新增訂單、生產指數及人力擴張指數趨緩是PMI下跌主因。

從產業別來看，電子暨光學產業與基礎原物料產業之生產指數由4月70.0%左右的擴張速度，分別回跌9.2與14.9個百分點至69.3%與56.8%，擴張速度明顯趨緩。

張傳章表示，電子廠反映缺晶圓及相關電子零組件，原物料鋼鐵業則是缺料與缺工，因等待零組件導致無法出貨的長短料情況，在較為長鏈的筆電與汽車電子零組件業者尤其明顯，亦有部分上游廠商因客戶重要零組件缺貨，而被要求暫緩出貨或憂心重複下單問題。食品業是唯一生產呈現擴張加快，因為進入夏季及中元普度及三級警戒，零售批發短期拉貨所致。

張傳章表示，中經院此次問卷收件期在政府升級三級警戒後，但製造業者多表示分區上班多為非產線人員，疫情尚未影響生產，部分汽車製造業表示零售展示端來客數下降，或有工具機業者表示客戶管制人員進出影響維修。但因缺料、漲價、缺櫃以及憂心限制性供水電，再加上擔心疫情趨嚴會導致交期再拉長，讓本月業務或客人的預估波動度高且不穩定，紛紛調整庫存以規避風險，致使本月製造業未來展望指數在連續4個月維持在70.0%以上的擴張速度後，大跌12.0個百分點至67.0%