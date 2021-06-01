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剉咧等！無薪假升至445家、4125人 餐飲、旅行社增最多

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

全國防疫升第三級，休閒娛樂場所全面關閉，衝擊民間消費，恐使原本趨緩的減班休息（俗稱無薪假）情勢將再升高。勞動部統計指出，目前有445家、4125人實施無薪假，較前一周增加31家、200人；其中，餐飲、旅行社增最多。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛觀察，這次紓困方案很快推出，部分受創廠商有可能循紓困途徑，而不會走無薪假；其次，餐飲業因去年已有經驗，遇這波疫情很快轉外賣，住宿業今年多被徵召轉型為「防疫旅館」，這可從台北市無薪假人數並未明顯走高看出。

這波疫情，國人不出門消費，衝擊國旅。勞動部統計顯示，目前實施無薪假最多的行業是支援服務業（含旅行社），目前有150家、1012人實施無薪假，較上周增加4家、99人。

住宿餐飲業現則26家、273人實施無薪假，和上周相較，增加8家、58人。

至於運輸及倉儲業目前有44家、1,301人實施無薪假，較上周相較則大致持平，反映跨國邊境管制衝擊仍在。批發零售業則有90家、474人，和上周相較，則大致呈持平。

目前製造有55家、722人實施無薪假，較上周增加2家、14人，和上周亦呈持平。整體來說，製造業無薪假情勢沒有轉壞。

無薪假 餐飲業

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