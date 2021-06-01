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好消息！勞動基金前4月大賺2739.7億元 收益率6.07%

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局。本報資料照
勞動基金運用局。本報資料照

勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至今年4月底，勞動基金整體大賺2739.7億元，收益率6.07%；4月單月大賺890.3億元。

勞動基金運用局表示，4 月歐美加速施打疫苗，加上美國著手規劃 1.7 兆美元基礎建設 計畫，強而有力的財政政策支持及資金環境寬鬆下，企業獲利持續向上， 帶動全球主要國家經濟成長邁向復甦。

展望未來，勞動基金運用局指出，全球整體經濟在歐美各主要國家逐漸放寬封鎖，加上持續強力政策支持下邁向復甦，然而新興國家及我國內疫情快速蔓延，恐拖累經濟成長。

整體勞動基金截至今年4月底止規模為4兆 7,844 億元，其中新制勞退基金規模為2兆8,536 億元，舊制勞退基金規模為9,263 億元，勞保基金規模為 8,398 億元。

勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，今年截至 4 月底，整體勞動基金評價後收益數為2,739.7 億元，收益率6.07％。新、舊制勞退基 金、勞工保險基金收益率分別為 5.84％、8.03％、5.97％。

另，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,403億元，收益數為 233.4億元，收益率為5.87％；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為 3.8 億元，收益數為184,599元，收益率為 0.23％。

勞動基金運用局指出，4月全球金融市場表現相當正回，MSCI全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，4 月表現分別為 4.37％、2.82％、2.88％、6.91％、1.26％及 4.68％，累計今年表現分別為 9.14％、5.62％、5.81％、19.24％、負3.25％及 10.25％。

勞動基金 國民年金保險

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