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欣耀生醫與世界前十大國際藥廠簽訂SNP-810合作協議

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

興櫃股欣耀（6634）今（31）日公告，該公司開發的SNP-810新藥，與世界前十大跨國藥廠簽訂新藥研發合作協議，該跨國藥廠將依據合作協議將支付欣耀一定金額服務費。

欣耀指出，此次簽約廠商的乙醯胺酚藥物產品，銷售地域包括全世界，而欣耀的SNP-810新藥商業開發策略，以分區進行授權積極拓展各國市場，包含美、歐、日本、中國大陸等世界主要止痛藥物銷售地；同時，以分區授權，敦促各國藥物安全監管單位（如FDA、EMA、PMDA等）將具肝毒性之乙醯胺酚逐漸淘汰，以完全無肝毒性之新藥SNP-810取代之。

欣耀說明，乙醯胺酚（Acetaminophen），是全球使用最廣的解熱鎮痛劑，但也是全世界造成藥物肝毒性第一名的藥物，其中英國57%、美國39%的急性肝衰竭的病人，是由乙醯胺酚造成。美國FDA於2014公告禁令：在乙醯胺酚複方中，含量不可超過325mg。

由於乙醯胺酚造成肝毒，是臨床治療上所遭遇而尚亟待解決的難題，SNP-810是特殊及獨一的首發藥品，藉著阻斷乙醯胺酚肝臟毒性代謝物的生成，解決了長久以來乙醯胺酚肝毒性致命的問題。

欣耀說明，乙醯胺酚市場規模，根據Allied Market Research 及FMI在2019年報導，2019年全球止痛藥市場規模為714億美元，其中屬非處方（OTC）止痛藥約193億美元，而乙醯胺酚又佔其中OTC止痛藥之45%約87億美元。

欣耀生醫SNP-810新藥於去年12月21日，也已與另一國際主要止痛藥大廠簽訂合約，正積極進行合作試驗中，而另與其他國際大廠的合作及授權等事宜仍積極持續進行中。

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