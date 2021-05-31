快訊

奎山中學無視疫情硬辦畢典 北市教育局怒罰72萬

回應炒股質疑 蔡總統：不應以捕風捉影抹煞努力

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
總統蔡英文直播談疫苗。 圖／udn直播
總統蔡英文直播談疫苗。 圖／udn直播

蔡總統今（31）日就防疫與疫苗事務發表談話，並對於外界對國產疫苗即炒股有關質疑，強調若無自己的國產疫苗供給，就會處處受制於人。她也強調，若無證據，就不應捕風捉影，抹煞專家投入疫苗的研發。

蔡總統今日於總統府內，就防疫工作與疫苗進度發表談話。對於疫苗部分，蔡總統表示，這段期間國際疫情仍險峻，造成疫苗供需有很大落差，以及供貨的緊張。

蔡總統說明，目前各國政府都窮盡努力要取得疫苗，台灣也是如此，包括她在內與個政府部門都在緊盯，希望近2,000萬進疫苗能早一天出貨、早一天抵達，國人才能早一天施打。

對於近來許多民間團體、企業甚至地方政府，有意幫忙尋求國外疫苗供給，蔡總統表示感謝他們的熱情義舉，政府也會協助，而行政院已經宣布內政部次長陳宗彥、經濟部長王美花，分別擔任民間團體與企業的窗口，政府會與民間一起努力爭取更多疫苗。

蔡總統說，疫苗的供給來源必須查證，須確保安全有效合法，政府很樂於與民間一起努力，來確保疫苗是安全且有效、合法的，政府絕對沒有阻擋。

對於各界對國產疫苗的質疑，蔡總統表示，現在國際疫苗的供給情況，若沒有自己的供給能量，就會處處受制於人，也會因為供需失衡受影響，因此，能有自己的疫苗，是戰略優先項目，也是世界多國的衝刺目標。  蔡總統表示，疫苗的研發製造過程很嚴謹，許多國內專家都有參與，因疫苗是要打入人體，因此安全、有效是先決條件，絕對會按照國際相關科學、安全標準，嚴格把關。

對於外界謠傳疫苗炒股一事，蔡總統直言相關財產申報都是公開透明的，大家可以查證，他們也已內部清查，相關政務人員無炒股問題，若有指控，只要提出證據一定依法嚴查，絕不容許政府決策公信力遭挑戰，但若無證據，也不應以捕風捉影方式，抹煞專家投入疫苗研發的努力。

疫苗 炒股

延伸閱讀

設企業捐疫苗窗口 經濟部：工業局統整業界資訊及訴求

蘇揆指示成立國外疫苗服務窗口 王美花負責企業申請

民間引進疫苗 蘇揆令疾管署：最快速度審核來源

王美花：落實投資台灣三大方案 今年底突破1兆元

相關新聞

不滿聲浪將舖天蓋地 沈富雄：「蔡英文們」捅了個大馬蜂窩

衛福部預計採購五百萬劑高端疫苗公司生產的國產疫苗，但合約細節不公開，已有各種陰謀論傳言；民進黨立委高嘉瑜指出，關於疫苗，...

整理包／國產疫苗採購吵什麼？風險多大？爭議、解答一次搞懂

在一片爭議聲中，衛福部還是與2家目前尚未通過二期臨床試驗的國產疫苗廠簽約，買下總共1000萬劑、最多可到2000萬劑的國產疫苗。到底關於政府迫不及待採購國產疫苗，有衍生那些爭議？以下是重點整理以及解答。...

蔡英文談疫苗：絕無阻擋問題 政府樂意和民間一起努力

國內新冠肺炎疫情嚴峻，蔡英文總統睽違將近兩周之後公開露面，今天下午在總統府發表談話。她表示，最近熱心宗教團體、企業、民間...

回應炒股質疑 蔡總統：不應以捕風捉影抹煞努力

蔡總統今（31）日就防疫與疫苗事務發表談話，並對於外界對國產疫苗即炒股有關質疑，強調若無自己的國產疫苗供給，就會處處受制...

蔣經國侄外孫捐台1000萬劑疫苗 張亞中今遞交申請書

台灣疫情嚴峻，民間積極透過關係採購疫苗。欲參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中日前透過台商穿梭連繫蔣經國侄外孫、北京兩岸...

佛光山為何有疫苗？張鴻仁：超前部署 救援有難家鄉

民間是否可以引進新冠疫苗，指揮中心今天表示已和佛光山代表會面，未來將提供單一窗口協助，也會給予原廠聯繫文件與相關諮詢。陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。