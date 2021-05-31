回應炒股質疑 蔡總統：不應以捕風捉影抹煞努力

蔡總統今（31）日就防疫與疫苗事務發表談話，並對於外界對國產疫苗即炒股有關質疑，強調若無自己的國產疫苗供給，就會處處受制於人。她也強調，若無證據，就不應捕風捉影，抹煞專家投入疫苗的研發。

蔡總統今日於總統府內，就防疫工作與疫苗進度發表談話。對於疫苗部分，蔡總統表示，這段期間國際疫情仍險峻，造成疫苗供需有很大落差，以及供貨的緊張。

蔡總統說明，目前各國政府都窮盡努力要取得疫苗，台灣也是如此，包括她在內與個政府部門都在緊盯，希望近2,000萬進疫苗能早一天出貨、早一天抵達，國人才能早一天施打。

對於近來許多民間團體、企業甚至地方政府，有意幫忙尋求國外疫苗供給，蔡總統表示感謝他們的熱情義舉，政府也會協助，而行政院已經宣布內政部次長陳宗彥、經濟部長王美花，分別擔任民間團體與企業的窗口，政府會與民間一起努力爭取更多疫苗。

蔡總統說，疫苗的供給來源必須查證，須確保安全有效合法，政府很樂於與民間一起努力，來確保疫苗是安全且有效、合法的，政府絕對沒有阻擋。

對於各界對國產疫苗的質疑，蔡總統表示，現在國際疫苗的供給情況，若沒有自己的供給能量，就會處處受制於人，也會因為供需失衡受影響，因此，能有自己的疫苗，是戰略優先項目，也是世界多國的衝刺目標。 蔡總統表示，疫苗的研發製造過程很嚴謹，許多國內專家都有參與，因疫苗是要打入人體，因此安全、有效是先決條件，絕對會按照國際相關科學、安全標準，嚴格把關。

對於外界謠傳疫苗炒股一事，蔡總統直言相關財產申報都是公開透明的，大家可以查證，他們也已內部清查，相關政務人員無炒股問題，若有指控，只要提出證據一定依法嚴查，絕不容許政府決策公信力遭挑戰，但若無證據，也不應以捕風捉影方式，抹煞專家投入疫苗研發的努力。

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