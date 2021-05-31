工總等八大工商團體聯合聲明 請政府協助廠商進口疫苗

工總等八大工商團體今（31）日發表聯合聲明，建請政府協助廠商進口疫苗。工商團體聯合新聞稿指出，本土新冠疫情急速擴大，確診及死亡人數均不斷攀升，已嚴重衝擊到人民正常生活及經濟發展，令人至感憂心。台灣產業為全球主要供應鏈之一環，深受國外買主關切，設若不能在近期內對疫情有效掌控，勢必對全球供應鏈帶來嚴重影響。

工商團體指出，由於疫苗施打是目前最有效的疫情控制方法，但台灣疫苗施打率只有1.6%，遠遠低於國際與人民所需，為了能降低對全球經濟與台灣產業的衝擊，產業界希望能透過多元採購，降低政府購買疫苗的壓力，同時，降低可能的醫療資源浪費，讓台灣繼續保有競爭力，成為全球供應鏈不可或缺的一員。

對於疫情，工商業界首先感謝衛福部與所有醫護人員這段期間的辛勞，也感謝陳時中部長5月30日表示支持企業採購疫苗的做法，並表示會提供必要協助乙節，由於救人如救火，昨日死亡人數已破百，因此，為有效控制疫情，疫苗進口實為當務之急，中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國工業區廠商聯合總會、中華民國三三企業交流會、台灣工商企業聯合會等八個工商團體謹提出以下請命︰

一、民間進口疫苗，為確保及降低施打風險與疫苗來源的可信度，我們贊成必須依政府規範進行，惟政府（衛福部）應縮短申請及審查流程並指派專人協助，以加速疫苗進口，提高國內施打率。

二、對於民間進口疫苗，政府應放寬「政府與原廠簽約採購」與「中央統籌分配」限制，以降低可能之進口障礙。

三、疫苗進口除鼓勵企業捐助部分疫苗，供應第一線醫療人員、警消以及弱勢族群，加強全民防疫外，企業員工應享有優先施打權，以確保生產線之安全，避免因產線染疫形成斷鏈危機。

四、由於疫情急遽變化，各界雖然都希望政府不宜輕易宣布進入四級警戒，導致全面停工、停班、停課的狀態，但政府必須要有最壞的打算並預作推演，避免疫情惡化後措手不及，尤其務必於事前公布所有相關措施，讓各界得以預先妥善因應。

五、另建議政府以短期培訓的方法，招募企業內護士或護理學校學生進行短期專業訓練，並發給臨時證照以執行檢疫工作，有效補充醫療資源量能與效率。

六、我們知道這次疫情正是考驗我們是否能發揮產業韌性與影響力的時候，也是台灣產業是否能維繫在全球供應鏈重要位置的關鍵時刻。而疫苗正是決定各個經濟體復甦快慢的重要手段。因此，我們希望與政府攜手面對艱難「自救與救人」，穩定國家的經濟發展與產業動能。

商品推薦