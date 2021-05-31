夏季電價明起實施！去年每月每戶平均多繳506元

夏季電價明起開始！據台電統計，夏季民眾每月每戶平均用電增加近50%，再加上夏季電價調整，以去年為例，每月電費平均比非夏季增加506元。

台電說明，我國去年每戶平均每月用電量約339度，在非夏月期間平均每月用電量是291度，到了夏季6至9月，因為氣溫上升導致每月用電量增加至434度，電費為1061元。相較於非夏月期間用電量明顯高出49%、143度，也因而每月電費平均增加約506元，其中382元、75%來自用電量增加，因夏月電價調整而增加電費僅124元。

台電強調，每個月用電120度以上（一期兩個月用電240度）才會受夏月電價影響，根據台電統計，全國372萬戶民眾每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，即完全不受夏月電價影響，另有超過500萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價期間每度受影響幅度為0.28元，而每月用電超過1000度的用戶受影響較大，約佔整體用戶比例2.6%。

台電每年6至9月仿效國際間美、日、英等電業，推動夏季電價制度引導節電，自1989年實施至今已超過30年。夏季電價採6段累進收費，一般用戶夏季每月使用434度，電價約調漲2成，若用電達最高級距1001度以上，調幅達27.4%。

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