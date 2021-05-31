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夏月電價明開跑 台電：372萬戶不受影響

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
台電強調，每個月用電120度以上（一期兩個月用電240度）才會受夏月電價影響，根據台電統計，全國372萬戶民眾每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，即完全不受夏月電價影響。台電提供
台電強調，每個月用電120度以上（一期兩個月用電240度）才會受夏月電價影響，根據台電統計，全國372萬戶民眾每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，即完全不受夏月電價影響。台電提供

夏月電價明（1）日上路，由於夏季用電量、電價雙雙上漲，一般家庭每月電費平均增加506 元。但台電強調，每個月用電120度以上（一期兩個月用電240度）才會受夏月電價影響，預估全國有372萬戶不受影響。

台電每年6至9月仿效國際間美、日、英等電業，推動夏月電價制度引導節電。台電說明，台灣去年每戶平均每月用電量約339度，在非夏月期間平均每月用電量是291度，到了夏季6至9月，因為氣溫上升導致每月用電量增加至434度，電費為1,061元。

相較於非夏月期間用電量明顯高出49%（143度），也因而每月電費平均增加約506元，其中382元（75%）來自用電量增加，因夏月電價調整而增加電費僅124元。

台電強調，每個月用電120度以上（一期兩個月用電240度）才會受夏月電價影響，根據台電統計，全國372萬戶民眾每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，即完全不受夏月電價影響。

另外，超過500萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價期間每度受影響幅度為0.28元，而每月用電超過1,000度的用戶受影響較大，約佔整體用戶比例2.6%。

台電指出，今年在極端氣候下，台灣在5月份就迎來酷熱高溫，5月27日即創下3,802萬瓩紀錄，刷新歷史用電新高。台電除持續努力確保穩定供電，也期盼全民共同節電。

台電為鼓勵民眾節電，2018年起推出節電獎勵登錄活動，迄今已累計逾420萬戶完成登錄。今年1月至4月，共計省下近3.8億度電，發出逾3.6億元節電獎勵金。

只要民眾於今年12月13日前，至台電網站「節電登錄」專區，登錄電號或地址並實際節電，並且用電量比自己去年同期節電一度以上，即可自登錄日起獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，節電獎勵無上限。

台電提醒，往年網路謠傳「於6月30日前申請可獲每月補貼504元獎勵金」是不實訊息，請民眾當心也勿轉傳。

台電 節電

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