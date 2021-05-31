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台灣被南韓超車 BERI全球投資風險評估名列全球第四

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

美國商業環境風險評估公司（BERI）最新發布的「投資環境風險評估報告」，台灣總分下降1分來到61分，排名全球第四名，僅次於瑞士（69分）、挪威（64分）、南韓（62分），被南韓超車，居亞洲第二。

BERI公布2021年第一次的「投資環境風險評估報告」，台灣的投資環境風險評比（POR）總分61分，在全球50個主要國家中，排名全球第四名，與2020年第1次和第2次評比相同。報告指出，台灣投資環境風險列為1C等級，投資人可擴大商業及投資行為。

展望2022年台灣排名全球第四名，評分61分；2026年全球第三名，評分66分，雖然排名持平，不過總分持續上升。

觀察亞洲地區台灣排名僅次韓國，其他亞洲國家排名分別為新加坡（全球第六名、57分)、中國大陸（全球第12名、54分）、日本（全球第14名、52分）、印尼 （全球第17名、50分）、馬來西亞（全球第20名、48分）、越南（全球第22名、47分）、菲律賓（全球第23名、46分）、印度（全球第24名、45分）、泰國（全球第39名、38分）。

進一步分析三大指標，台灣的「營運風險指標」維持全球第三名，與澳洲同名，僅次於美國、瑞士，亞洲則為第一名。

至於「政治風險指標」台灣排名為全球第21名，與上一次評比相較降了七名，在亞洲為第七名。BERI預測，台灣2022年政治風險排名第24名，2026年排名第13名。

至於「匯兌風險指標」台灣維持全球第一名，評分高達80分，和上次評比相同。BERI指出，今年匯兌風險評等維持第一名，2020年商品貿易順差同比增長35.1%，達到588.10億美元。區域性的需求復甦使2021年的貿易表現強勁，今年前兩個月貿易順差來到107.04億美元。去年核准外國直接投資（FDI）為歷史第四高。

進一步觀察「匯兌風險指標」四項副指標，包括：外匯法令架構、國際儲備、外匯創造能力，以及國外負債，台灣均排名全球第一。

經濟部投資處表示，BERI每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等三大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

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