4月製造業景氣續亮黃紅燈 科技業引領製造業生產續強

台經院今（31）日公布4月製造業景氣燈號，景氣信號值為17.20分，較3月修正後之17.25分減少0.05分，燈號續為代表景氣揚升的黃紅燈，此為今年以來第三個黃紅燈。

若從信號分數來看，台經院表示，4月的分數雖較3月減0.05分，但仍高於1月的17.08分，尤其4月份已步入製造業的淡季，不過科技業產能依舊吃緊，此將引領製造業生產續強。

台經院進一步分析，隨著各國疫苗覆蓋率逐步擴增，全球經濟活動已漸次回升到疫前的水準，且4月受惠於宅經濟、遠距辦公、線上學習等需求仍殷，5G等新科技應用需求擴展，加上原物料價格持續走高，製造業生產、投資活動續強，包括出口、外銷訂單及生產指數等經濟指標皆呈現雙位數成長，拉抬售價面等指標表現，惟近期印度、部分東南亞國家及巴西疫情增溫，以及部分原物料因缺船、缺櫃、以及美國基礎建設及再生能源建設需求增加而出現短缺，造成躉售物價指數、進口物價指數年增率分別創下2008年8月及2010年5月以來新高，影響需求面、原物料投入面及成本面表現。

就細部產業來看，台經院指出，在電子零組件業方面，受惠5G、高效能運算、車用電子等應用晶片、宅經濟等需求仍殷，在產能緊缺、客戶端追補庫存，推升經營環境面、售價面、原物料投入面指標，致本產業出口值、外銷訂單及生產指數已經出現超過連15紅，4月電子零組件業景氣燈號由3月代表揚升的黃紅燈轉為繁榮的紅燈。在機械設備業方面，機械設備方面，受惠於全球對自動化設備需求持續成長，帶動電子及半導體生產設備、工具機等產品生產、出口及外銷訂單的成長，惟因原物料價格上揚墊高成本，故4月機械設備業景氣燈號由3月代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

展望未來，台經院表示，雖然2021年全球經濟將呈現穩健回升，可支撐我國製造業的表現，但5月中旬本土新冠肺炎疫情爆發，全台已進入三級警戒狀態，廠商採行分流、分區上班等防疫措施，雖然目前未影響生產、出貨，但疫情能否獲得抑制，需要持續關注，廠商仍需超前佈署可能到來的危機處理措施，透過調整相關供應鏈及產銷步調等，減緩其衝擊。

商品推薦