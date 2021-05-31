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SEMI看好全球百億離岸風電市場 啟動風能產業委員會

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北即時報導

SEMI看好全球百億離岸風電市場，更看好台灣成為亞太最大離岸風電市場並引領產業發展，正式成立「SEMI風能產業委員會」，致力於整合產業建言及需求，給予政府單位制定與推動風能相關政策之參考，促進本土供應鏈全面產業化，並進一步朝向淨零轉型發展邁進。

SEMI指出，隨著各國政府與企業相繼推出綠色獎勵與淨零轉型計畫，許多企業也紛紛宣示採購綠電以邁向綠色供應鏈，顯示國際對乾淨能源的需求正快速增長。

根據彭博能源財經（Bloombe gNEF）最新報告指出，2020年離岸風電投資大幅攀升56％，達到500億美元，遠超過2019年水準。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「SEMI風能產業委員會的成立，完備了SEMI作為全台唯一跨能源領域、匯聚用電大戶的絕佳平台。在再生能源需求不斷提升之際，我們需要更多元的能源來源。」

曹世綸指出，透過SEMI多年協助產業推動、與相關法人及組織的互動經驗，我們提供全方位整合性溝通平台，盼為產業發展、連結國內外供應鏈盡一份心力。

隨著全球綠色意識抬頭，離岸風電已成為各國發展再生能源重要的一環。

SEMI表示，台灣離岸風電計畫分為「先示範、次潛力、後區塊」三階段開發策略，其中對開發商來說十分迫切的第三階段「區塊開發」將原本2026到2035年預計釋出離岸風電10GW的容量目標，一舉提升到1GW，大增5成，讓開發商有更多開發量，十年將累計新台幣1.3兆元產值。

SEMI認為，此舉將進一步推動本土供應鏈全面產業化，為搶攻亞太市場做好準備。

而政府也預計2025年離岸風電將累計達成5.7GW裝置容量，加上2026年後目標每年增設1. 5GW，需仰賴國內外開發商、系統商及台灣設備商建構台灣離岸風電產業生態系統，透過離岸風電帶來的投資、產值、發電量與就業機會等，兼顧經濟成長與永續發展。

SEMI指出，此時，產業需要一個跨領域溝通平台，納入各界聲音來創造多贏成果。

第一屆SEMI風能產業委員會主席暨沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，SEMI風能產業委員會的成員涵蓋綠能產業供需雙方，並且完整串接離岸風電產業價值鏈，如風機系統商、EPC統包商、船舶公司、風場開發或運維業者都參與其中。

汪欣潔指出，SEMI風能產業委員會成員也包含外商以及台灣本地廠商，全面地整合各方意見和聲音，有效促進風電產業落地深根，以長期發展綠能來確保台灣戰略性高科技出口產業的全球競爭力。

離岸風電

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