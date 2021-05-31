快訊

因「3+11」被指防疫破口 范雲終於現身回應了

QA解惑／日本為何選擇AZ疫苗送給台灣？有哪些問題待協商？

行政院前院長陳冲：最低工資法歹戲拖棚 只是假議題

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（31）日指出，近年有人倡議研訂最低工資法，將原在基本工資審議辦法中的細節，寫入最低工資法，此一草案在公門中進進出出，重點在爭論決定工資應參考的十餘項社經指標，說實話，指標太多等於沒指標，為此爭執，實在意義不大。

陳冲說，自己在院長任內，曾要求勞動部前身的勞委會，務必算出我國的Kaitz index，也就是最低薪資／平均薪資的比率，一晃九年，該項index還是難產，眼看全世界像樣的國家，都以Kaitz index為標準，並在OECD統計列表（包括mean與 median，用平均數或中位數），作跨國橫向的比較，唯獨我國，還在為社經指標舉棋不定。全國的平均薪資（mean或 median），已經是那十餘項指標交錯作用的結果，空列指標，只是用來討價還價給選民看罷了。在基本統計未做好前，每次提高基本工資，除外勞、健保局、勞保局收入增加外，到底有多少本國勞工受惠，還真不知道。

最低工資法只是假議題，作點實事如何？ 只要一項指標，就是Kaitz index！

陳冲認為，薪資理論上由供需決定，我國勞動基準法也明文規定由勞資雙方議定。唯為保護弱勢勞工權益，薪資不得低於基本工資，至於基本工資則由勞動部下設之審議委員會討論，每年審議委員會自然成為勞資雙方討價還價的戰場。

但近年有人倡議研訂最低工資法，將原在基本工資審議辦法中的細節，寫入最低工資法，此一草案，在公門中進進出出，重點在爭論決定工資應參考的十餘項社經指標，各方意見，加加減減，說實話，指標太多等於沒指標，為此爭執，實在意義不大。

陳冲說，自己在院長任內，曾要求勞動部前身的勞委會，務必算出我國的Kaitz index，也就是最低薪資／平均薪資的比率，一晃九年，該項index還是難產，眼看全世界像樣的國家，都以Kaitz index為標準，並在OECD統計列表（包括mean與 median，用平均數或中位數），作跨國橫向的比較，唯獨我國，還在為社經指標舉棋不定，說實話，全國的平均薪資（mean或 median），已經是那十餘項指標交錯作用的結果，空列指標，只是用來討價還價給選民看罷了。在基本統計未做好前，每次提高基本工資，除外勞、健保局、勞保局收入增加外，到底有多少本國勞工受惠，還真不知道。

陳冲指出，回顧今年5月20日美國麥當勞公司舉辦股東年會，那天在台北正為疫情緊張之際，一個Fight for 15（時薪15元）的勞運團體，在全美十五個城市對麥當勞發起抗議罷工。沒想到麥當勞使出怪招，前一周即宣布公司全面加薪10%，至於新進員工則視情形提供11-17元的時薪，這一下，罷工著力點頓失，抗議的力道自然大減。（註：麥當勞有650家直營店，約14,000家加盟店）

陳冲表示，歐巴馬總統時代，多次倡議聯邦最低工資15元，雖然功敗垂成，但多次論戰中，都會提到麥當勞，可以看出在美國討論最低工資時，麥當勞很有指標性的意義。此次麥當勞520加薪，倒不是屈從社運團體，而是美國經濟復甦，疫情洗禮後消費方式改變，麥當勞營業利益率直衝44.5%，在賺錢又缺工的情況下，加薪一事自然水到渠成。

薪資 麥當勞 陳冲

延伸閱讀

最低工資法只是假議題 陳冲：唯一指標Kaitz index

疫情擋不住防彈少年團！台粉備戰六月搶麥當勞套餐

摩斯、麥當勞「59元套餐」在家吃！加碼麥當勞2大外送「買1送1」

小心沖過頭！當沖讓台股變賭場，誰是最大贏家？

相關新聞

張忠謀一年前神預言！疫情下能生存的只有連鎖餐廳 各國經驗教我們的事…

在2020年3月31日，新冠肺炎疫情已經在全球掀起風暴，但台灣在那一刻，除了搶買口罩、酒精以外，生活尚未受到太大的衝擊。

最低工資法只是假議題 陳冲：唯一指標Kaitz index

今年520有一件大事! 行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，倒不是台北政壇「消失的就職周年演說」，而是美國麥當...

九成二上班族疫情生活大不易 最怕減薪、減班、無薪假

本土疫情升溫，生活大不易！根據1111人力銀行今（31）日公布的調查顯示，有高達九成二的受訪上班族因為新冠疫情而影響生活...

1日起實施夏月電價WFH荷包好傷 今亮「供電充裕」綠燈

梅雨鋒面如期報到，不僅水庫稍稍解渴，天氣也不再那麼高溫炎熱，對穩定供電也大有幫助。台電估今（31）日尖峰備轉容量率為10...

4月製造業景氣續亮黃紅燈 科技業引領製造業生產續強

台經院今（31）日公布4月製造業景氣燈號，景氣信號值為17.20分，較3月修正後之17.25分減少0.05分，燈號續為代...

【財經展望周報】台積電召開線上論壇／經濟成長率預測5%保衛戰

立法院上周五再協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，要追加特別預算2100億元，並將條例效期由今年6月底展延1年。朝野對展延期限無異議，但對民進黨要修正為追加4200億元無共識，保留至周一立院加開院會時處理，恐再上演表決戰。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。