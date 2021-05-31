行政院前院長陳冲：最低工資法歹戲拖棚 只是假議題

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（31）日指出，近年有人倡議研訂最低工資法，將原在基本工資審議辦法中的細節，寫入最低工資法，此一草案在公門中進進出出，重點在爭論決定工資應參考的十餘項社經指標，說實話，指標太多等於沒指標，為此爭執，實在意義不大。

陳冲說，自己在院長任內，曾要求勞動部前身的勞委會，務必算出我國的Kaitz index，也就是最低薪資／平均薪資的比率，一晃九年，該項index還是難產，眼看全世界像樣的國家，都以Kaitz index為標準，並在OECD統計列表（包括mean與 median，用平均數或中位數），作跨國橫向的比較，唯獨我國，還在為社經指標舉棋不定。全國的平均薪資（mean或 median），已經是那十餘項指標交錯作用的結果，空列指標，只是用來討價還價給選民看罷了。在基本統計未做好前，每次提高基本工資，除外勞、健保局、勞保局收入增加外，到底有多少本國勞工受惠，還真不知道。

最低工資法只是假議題，作點實事如何？ 只要一項指標，就是Kaitz index！

陳冲認為，薪資理論上由供需決定，我國勞動基準法也明文規定由勞資雙方議定。唯為保護弱勢勞工權益，薪資不得低於基本工資，至於基本工資則由勞動部下設之審議委員會討論，每年審議委員會自然成為勞資雙方討價還價的戰場。

但近年有人倡議研訂最低工資法，將原在基本工資審議辦法中的細節，寫入最低工資法，此一草案，在公門中進進出出，重點在爭論決定工資應參考的十餘項社經指標，各方意見，加加減減，說實話，指標太多等於沒指標，為此爭執，實在意義不大。

陳冲說，自己在院長任內，曾要求勞動部前身的勞委會，務必算出我國的Kaitz index，也就是最低薪資／平均薪資的比率，一晃九年，該項index還是難產，眼看全世界像樣的國家，都以Kaitz index為標準，並在OECD統計列表（包括mean與 median，用平均數或中位數），作跨國橫向的比較，唯獨我國，還在為社經指標舉棋不定，說實話，全國的平均薪資（mean或 median），已經是那十餘項指標交錯作用的結果，空列指標，只是用來討價還價給選民看罷了。在基本統計未做好前，每次提高基本工資，除外勞、健保局、勞保局收入增加外，到底有多少本國勞工受惠，還真不知道。

陳冲指出，回顧今年5月20日美國麥當勞公司舉辦股東年會，那天在台北正為疫情緊張之際，一個Fight for 15（時薪15元）的勞運團體，在全美十五個城市對麥當勞發起抗議罷工。沒想到麥當勞使出怪招，前一周即宣布公司全面加薪10%，至於新進員工則視情形提供11-17元的時薪，這一下，罷工著力點頓失，抗議的力道自然大減。（註：麥當勞有650家直營店，約14,000家加盟店）

陳冲表示，歐巴馬總統時代，多次倡議聯邦最低工資15元，雖然功敗垂成，但多次論戰中，都會提到麥當勞，可以看出在美國討論最低工資時，麥當勞很有指標性的意義。此次麥當勞520加薪，倒不是屈從社運團體，而是美國經濟復甦，疫情洗禮後消費方式改變，麥當勞營業利益率直衝44.5%，在賺錢又缺工的情況下，加薪一事自然水到渠成。

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