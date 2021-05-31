九成二上班族疫情生活大不易 最怕減薪、減班、無薪假

本土疫情升溫，生活大不易！根據1111人力銀行今（31）日公布的調查顯示，有高達九成二的受訪上班族因為新冠疫情而影響生活作息，在工作上也產生諸多影響，其中以被減薪/減班/無薪假24.5%居冠，其次則是兼職收入歸零23.9%、業績下滑/收入獎金變少21.7%、在家工作效率不彰16.7%，以及分流上班工作量變大14.1%。

調查也發現，疫情持續蔓延，明顯影響上班族整體生活，包括出門口罩酒精不離身63.9%、不能出門用餐60.3%、不敢搭大眾運輸工具出門大不易45.7%，還有荷包大傷（額外買防疫險、防疫物資）30.9%。

此外，許多上班族父母因為在家工作，一邊忙於公事，一邊還要照顧孩子，蠟燭兩頭燒身心俱疲。根據1111人力銀行調查發現，疫情對於家庭生活造成影響，包括孩子停課造成安置問題28.9%、在家工作及視訊上課家人磨擦大增28.2%、跟家人分隔兩地無法見面26.4%，以及家人需要自主健康管理共同生活不便15.7%。

處於疫情重災區的新北市，分析足跡後發現確診者感染源皆來自傳統市場，市長侯友宜因而再三呼籲民眾，一次買足、買好就走，不要逗留聊天。

1111人力銀行的調查也發現，多數人的購物習慣也因為疫情而出現改變，包括默默養成囤貨習慣（口罩/酒精等民生用品）53.7%、不去實體店面/多數生活用品皆網購47.6%、多付運費宅配到府避免接觸27.4%，甚至連生鮮食材也嘗試網購17.7%。

多數民眾都視「宅在家」為最高防疫原則，進而影響到了休閒生活，包括不敢出門聚會/唱歌/看電影、取消旅遊計畫、影響暑假安排、瘋狂追劇下載很多APP及不敢上健身房。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「疫情下生活大不易」，提醒上班族可以多留意紓困方案的相關資訊，除了行政院拍板定案的紓困方案外，地方政府也有推出各自的方案，有需要就提出申請，並且把自己身心照顧好，等待疫情平息的那一日到來。

上述問卷調查期間自110年5月2日到5月28日，針對上班族會員，透過網路問卷進行抽樣調查，有效樣本數為1,165份，信心水準95%之下，正負誤差值2.89。

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