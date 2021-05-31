SEMI風能產業委員會正式啟動 創造淨零轉型契機

SEMI看好全球百億離岸風電市場，更看好台灣成為亞太最大離岸風電市場並引領產業發展，正式成立「SEMI風能產業委員會」，致力於整合產業建言及需求，給予政府單位制定與推動風能相關政策之參考，促進本土供應鏈全面產業化，並進一步朝向淨零轉型發展邁進。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI風能產業委員會的成立，完備了SEMI作為全台唯一跨能源領域、匯聚用電大戶的絕佳平台。在再生能源需求不斷提升之際，我們需要更多元的能源來源。透過SEMI多年協助產業推動、與相關法人及組織的互動經驗，我們提供全方位整合性溝通平台，盼為產業發展、連結國內外供應鏈盡一份心力。

隨著全球綠色意識抬頭，離岸風電已成為各國發展再生能源重要的一環。台灣離岸風電計畫分為「先示範、次潛力、後區塊」三階段開發策略，其中，對開發商來說十分迫切的第三階段「區塊開發」將原本2026到2035年預計釋出離岸風電10GW的容量目標，一舉提升到15GW，大增5成，讓開發商有更多開發量，十年將累計新台幣1.3兆元產值。此舉將進一步推動本土供應鏈全面產業化，為搶攻亞太市場做好準備。

而政府也預計2025年離岸風電將累計達成5.7GW裝置容量，再加上2026年後目標每年增設1.5GW，也需仰賴國內外開發商、系統商及台灣設備商建構台灣離岸風電產業生態系統，透過離岸風電帶來的投資、產值、發電量與就業機會等，兼顧經濟成長與永續發展。

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