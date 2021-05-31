1日起實施夏月電價WFH荷包好傷 今亮「供電充裕」綠燈

梅雨鋒面如期報到，不僅水庫稍稍解渴，天氣也不再那麼高溫炎熱，對穩定供電也大有幫助。台電估今（31）日尖峰備轉容量率為10.50%，相當於368.5 萬瓩備轉容量，供電燈號更亮出周一到周五間少見的「綠燈」，代表供電充裕。

台電表示，今日系統運轉最大供電能力為3,878.5萬瓩，預估今日尖峰用電為3,510萬瓩，但接下來的周二至周五，尖峰備轉容量率則介於7.8%~9.7%間，仍為供電吃緊的黃燈。

此外，夏月電價將於明（1）日起上路，由於夏季的用電量、電價雙雙上漲，一般家庭月電費估計增加新台幣506元，但近期疫情升溫，多數民眾都待在家不外出，恐進一步推升電費、讓荷包受傷更重。

根據台電統計，去年平均每戶月用電量339度，非夏月平均用電為291度，夏月用電則為434度。若以夏月平均用電量434度推算，由於電價較貴加上用電量增加，夏月電費將較非夏月多出506元。

台電電價分為6月到9月的夏月電價，以及10月到隔年5月的非夏月電價，一般家庭有六種級距，夏月電價除了最低月用電120度以下，其餘級距漲幅約達13%至27%，用電愈高、單價愈貴。

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